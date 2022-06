La convencional Bessy Gallardo ha protagonizado diferentes momentos controversiales. Tras ser entrevistada durante el estallido social, no ha dejado de aparecer en los medios por sus dichos. Y recientemente, volvió a protagonizar una nueva polémica tras una transmisión suya en TikTok, donde ‘chispeó’ los dedos a un internauta.

Todo partió cuando uno de los internautas conectados a su transmisión, recordó un episodio que vivió en el programa Sin Filtros. En aquel momento, la convencional aseguró que el Estado de Emergencia sí estaba en la nueva Constitución, lo que fue discutido por otro panelista presente. Bessy incluso leyó el texto durante el debate, y según varios, sin mucho éxito.

“El Estado de Emergencia sí está en la nueva Constitución”

Cuando la convencional se encontró con el comentario del internauta que le recordó la polémica que vivió sobre aquella figura jurídica en Sin Filtros, reafirmó sus dichos al respecto. Según ella, el Estado de Emergencia sí se encuentra en el borrador presentado por la Convención.

“Si usted me quiere palanquear con el tema del Estado de Emergencia no tengo ningún problema, porque el Estado de Emergencia sí está en la nueva Constitución, pos mijo. Así te chispeo los dedos, guacho. Calamidad Pública poh hermanito. Cuando hablamos de Calamidad Pública metemos el Estado de Emergencia”, señaló.

El lenguaje y los gestos empleados en su respuesta al usuario de TikTok, fueron rápidamente cuestionados en las redes sociales. Muchos criticaron que su forma de expresarse no correspondía a la altura e importancia de su cargo.

Uno de los que reaccionó al video en redes sociales fue el senador DC Matías Walker. “Más allá de las formas de la convencional…el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad y el orden público no forma parte de la propuesta de la convención, y claramente no tiene que ver con la calamidad pública. Se les advirtió, pero no quisieron escuchar”.