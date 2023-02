Canciller Urrejola responde a cuestionamientos por sus vacaciones durante incendios: “Son críticas con intencionalidad política”

Este domingo, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, retornó de sus vacaciones y respondió a los cuestionamientos emitidos por la oposición, quienes criticaron el uso de los feriados legales de la Canciller en medio de los incendios forestales que azotan al país.

Luego de recibir a más de 140 brigadistas portugueses que se suman al combate de las llamas que afectan la zona centro-sur de Chile, la secretaria de Estado afirmó que la decisión de volver al trabajo fue personal.

¿Qué dijo la Canciller?

“Desde el momento que se iniciaron los incendios, el Presidente Boric tomó contacto conmigo y me instruyó poder empezar a utilizar los mecanismo de la Cancillería para la cooperación internacional”, comenzó explicando la Canciller Urrejola.

“Desde ese momento, yo me aboqué, desde mi lugar de vacaciones, a poder coordinar junto con el ministro subrogante del momento, Jose Miguel Ahumada, y el subsecretario subrogante, el trabajo operativo”, agregó la ministra.

En esa línea, la autoridad de Gobierno afirmó: “Yo tomé la decisión de volver (…) es una decisión personal, el Presidente no me pidió que yo volviera. Es una decisión personal, para ponerme a disposición del Presidente si a caso requiera mi ayuda, ya no solo como Canciller, sino como una ministra integrante de este Gobierno ante los incendios”.

Respecto a las críticas de la oposición, Antonia Urrejola dijo: “Son con intencionalidad política, no tienen ningún asidero, muestra de aquello es toda la ayuda internacional que ha llegado estos días y hoy, las tecnologías nos han demostrado que uno puede trabajar de distintos lugares”.