“¿Me está amenazando?”: Moreira y Urruticoechea protagonizan tenso cruce por foto en incendios forestales

Durante la noche del pasado miércoles, el senador Iván Moreira y el diputado Cristóbal Urruticoechea , protagonizaron un tenso cruce en redes sociales, debido a la publicación de una foto en los incendios forestales del integrante del Partido Republicano.

En primera instancia, el parlamentario Republicano, publicó una imagen de él caminando en una zona afectada por las llamas, la cual fue acompañada por el siguiente mensaje: “La destrucción que provocaron los energúmenos incendiarios es enorme y el daño causado a los humanos es aún mayor. A pesar de la tardía reacción del Gobierno y su falta de plan para sacarnos del infierno en que estamos, seguiré trabajando junto a ellos”.

“Verdaderamente penoso”

Horas después, el senador Moreira respondió a esta publicación, fustigando a Urruticoechea. “Verdaderamente penoso. El pudor en política no es solo un atributo, es una necesidad para algunos políticos. En momentos de catástrofe no profanen con el dolor ajeno intentando ser héroes de películas utilizando el sufrimiento”, escribió en Twitter el gremialista.

Pero el Republicano no se quedó callado y arremetió contra el militante UDI: “Son tantas las cosas que te podría y debería decir. Eres muy cara dura. PD: el campo de mi familia ardió en llamas ¿Eso es profanar con el dolor ajeno? Aprovecho: dónde estás? Fuera de Chile? Vacaciones? Suerte que tengas esa posibilidad. Hablamos en el Congreso (si te atreves)”.

Este mensaje de Urriticoechea fue respondido por Iván Moreira: “Pudor no tiene diputado. Utiliza la desgracia ajena de todos para publicar foto de actor de cine. Estoy en Chile, sin vacaciones. No seas mentiroso. Diputado ¿Me está amenazando en el Congreso? De Republicano, usted no tiene nada, de “matón”, mucho”.

Finalmente, el parlamentario Republicano contestó a los dichos del senador gremialista publicando: “Tanto te cuesta salir aunque sea por un rato de tu vida de cobardías y mentiras? No te amenazo, te invito a hablar de esto. Los dos, solos (si te atreves) Mientras tú sigues descansando y bla bla bla en matinales,yo seguiré trabajando. Besos y abrazos”.

Tanto te cuesta salir aunque sea por un rato de tu vida de cobardías y mentiras?

No te amenazo, te invito a hablar de esto. Los dos, solos (si te atreves)

Mientras tú sigues descansando y bla bla bla en matinales yo seguiré trabajando.

Besos y abrazos https://t.co/DlrdOEUibb — Diputado Cristóbal Urruticoechea 🇨🇱 (@DipCristobal) February 8, 2023

La explicación de Urriticoechea

En tanto, este jueves, el diputado Cristóbal Urruticoechea conversó con LUN, en donde explicó su criticada fotografía en los incendios forestales,

“Venía saliendo de un incendio en Los Ángeles, específicamente en la zona de Pedregal. Me tomaron fotos cuando la situación ya estaba más controlada. Estuve una semana en la región del Biobío acompañando a los habitantes de las zonas afectadas”, expresó el parlamentario.

“Por otra parte, intentaron quemar el campo de mi familia en Los Ángeles y siempre estaba el riesgo de que el fuego llegara hasta allá nuevamente”, agregó.