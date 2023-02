“Se supone que uno tiene palabra”: Carlo Siri arremete contra RN por fallida candidatura constitucional

Pese a la preinscripción realizada en el Servel por Carlo Siri, dueño de la ex Fuente Alemana, para ser candidato del Consejo Constitucional por un cupo de Renovación Nacional (RN), el empresario quedó fuera de la lista presentada por el pacto de Chile Vamos: “Chile Seguro”.

En conversación con La Tercera PM, Siri afirmó “no tener claro” el porqué su candidatura no llegó a puerto, cuando desde RN le afirmaron que “tenía muchas posibilidades”.

“No supe más…”

“Tuve una reunión con Diego Schalper (secretario general del partido), en que él me pidió que por favor lo pensara y me dijo: que yo marcaba muy alto en la Región Metropolitana. Supongo que son sondeos que hacen ellos (…) le confirmé y le dije que yo iba. Ordené mis cosas y todos contentos. Incluso, después me llamó Francisco Chahuán ( presidente de RN), antes que yo me decidiera, y me dijo que esto era por Chile y toda la cosa y blablablá. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer, los trámites, me inscribí en el Servel. Hice los trámites en notaría y toda la cosa. Y después no supe más”, relató el empresario.

“Después que habíamos llegado a un acuerdo, al final la cuestión terminó en nada. La verdad es que yo no sé qué pasó, pero supongo que tienen que ver con estos típicos enredos políticos en que habrá salido alguien de entre medio de las filas de ellos. Me da la impresión de que al final es Bruno Baranda quien tomó el cupo. Después él se trató de contactar conmigo por WhatsApp”, agregó quien fuera uno de los rostros de la campaña del Rechazo.

Consultado por su contacto con Baranda, Siri detalló: “Sí, me dice que teníamos muchas posibilidades de trabajar juntos, ayudar en la campaña. Le respondí no como amigo, pero sí bastante educado. En el fondo le dije que trabajar con RN después de todo lo que pasó y que se había llegado a un acuerdo para después terminar en nada, la verdad no me interesaba trabajar con RN”.

“Esto debe venir de más arriba”

En ese sentido, Carlo Siri descartó haberse comunicado nuevamente con Chahuán y/o Schalper. “Yo creo que Schalper se debe sentir re mal. Esto debe venir de más arriba, porque él fue quien armó la reunión, quien conversó conmigo. Tiene que haber pasado algo más arriba o no sé. Pero estas cosas son las que desprestigian la política ante los ciudadanos”, expresó.

Respecto a si sintió que RN le faltó el respeto, el empresario afirmó: “Bueno, las cosas no se hacen como las hizo RN, así no se hacen. Yo vengo del mundo de las empresas, se supone que uno tiene palabra”.

“En el fondo se había cerrado el trato y de repente no se habló más. Distinto hubiese sido que me llamaran y me dijeran que en realidad vamos a tener que hacer esto u esto otro y ningún problema porque el cupo era por el partido de ellos (…) Pero en este minuto, fue RN que metió la pata”, manifestó.

La falta de la sociedad civil

En tanto, el dueño de la ex Fuente Alemana se refirió a la lista presentada por Chile Vamos para el Consejo Constitucional y expuso: “Faltó un poco más de protagonismo de la sociedad civil. Pero lo importante es que se haga bien la pega. El problema es que los partidos, en general, vienen arrastrando una mala imagen en el sentido de que la pega no está bien hecha y, en segundo lugar, no hay responsabilidades respecto de la pega mal hecha”.

Finalmente, Carlo Siri descartó ser parte de un nuevo proceso eleccionario, como por ejemplo, postulaciones al Congreso.