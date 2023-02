Gloria Hutt confirma candidatura a consejera constitucional y apunta al centro político: “Tiene que haber un referente para evitar la polarización”

Primero el ministerio de Transportes, después la presidencia de Evópoli y ahora a por un cupo en el Consejo Constitucional. Gloria Hutt pasó, así, de un puesto técnico en el Estado a la definición estratégica política que le permitió, la mañana de este lunes, decir en ADN Hoy, por ejemplo, que “nosotros no teníamos ninguna posibildiad, desde Evópoli, de firma con Republicanos ni ningún otro partido fuera de Chile Vamos”.

El sábado pasado, su partido aprobó por un 97% el ir en un pacto con Renovación nacional y la UDI “y con ningún otro partido”. Los candidatos tuvieron la misma venia abrumadora. Así, la estrategia, dijo la timonel y candidata a consejera, es: “Nosotros buscamos posicionarnos en el centro y movernos a una centroizquierda moderada es que mi compañero de lista es Jaime Ravinet, de pasado DC y cercano a Amarillos. Ese referente de centro nos parece importante, no solo por esta elección, sino por la municipal y parlamentaria que viene en 2024 y 2025, en la que tiene que haber un referente de centro para evitar la polarización”.

En la última elección presidencial, cree Hutt, la polarización instó a que los votantes terminaran inclinándose por “el menos malo y no por alguno que los represente”: “Evópoli, siendo un partido de centro liberal, también tiene un rol de puente entre la derecha más conservadora y la centroizquierda moderada, que hoy es representada por movimientos que son partidos en formación, como Amarillos o Demócratas. Mi compañero de lista, Jaime Ravinet, es simpatizante de Amarillos”.

Hasta ahora, los nombres con los que competiría la exministra por un cupo en la región Metropolitana, de forma preliminar, son de peso: el exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado; y Natalia Piergentilli, presidenta del Partido por la Democracia. “Intensa”, prevé que será, y luego agregó: “Tiene que ser una campaña muy propositiva. A diferencia de las campañas parlamentarias, que a veces se transforman en diálogos más conflictivos. En este caso, estamos todos buscando ir a escribir una mejor Constitución. Cada uno tiene que mostrar su visión del país, su propuesta”.

"Sería un error repetir el esquema anterior en que se trató de resolver todo en la Constitución. Muchas cosas se pueden resolver con leyes"

💻 https://t.co/Nep0zy2Eu8 pic.twitter.com/I9MvM2ZBMl — Radio ADN (@adnradiochile) February 6, 2023

“Creo que hay mucho espacio para informar a los ciudadanos de la forma en que nos gustaría que los temas de preocupación queden reflejados en la Constitución, qué seguridades le podemos dar a las personas para su vida: cómo les transmitimos que las nuevas generaciones van a tener mejor resuelto los temas educacionales, a pesar de que la Constitución es un marco general. Es un error repetir el esquema anterior, que se trató de resolver todo en la Constitución. Muchas cosas quedan para resolverse con leyes. Pero uno tiene que argumentar usando esta visión de la estructura con la cual se logra el objetivo que uno quiere proponerle al país”, añadió luego.

Su idea de Carta Magna es lo que se conoce como “Constitución mínima, porque el mundo que viene es muy cambiante, se necesita una herramienta muy flexible y se necesita que sostenga la vida social y política en las siguientes décadas. No podemos restringir yendo a demasiado detalle en la Constitución, pero sí instalar los valores que nos inspiran. En el caso de Evópoli, por ejemplo la libertad de elegir, para nosotros es clave; la libertad de desplegar el proyecto de vida de cada individuo sin que el Estado intervenga en sus decisiones; un Estado subsidiario activo nos importa mucho, que a diferencia del subsidiario puro, que el Estado interviene solo si el privado no realiza las tareas. Nosotros creemos que el Estado sí tiene que tomar un rol en la defensa de los derechos de los ciudadanos, no ejerciendo, por ejemplo, las tareas que le corresponden o que pueden ejercer mejor los privados; pero sí garantizando que el control lo tiene el Estado para que las personas puedan elegir y recibir los mejores servicios”.