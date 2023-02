La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se refirió a los últimos intentos de negociación entre el oficialismo y su partido para llegar a un acuerdo sobre las listas electorales para las elecciones de consejeros constitucionales.

Y es que este miércoles, la timonel PPD se reunió con el Presidente Gabriel Boric en su residencia en el Barrio Yungay para abrir el diálogo a partir de la supuesta decisión del partido de ir en dos listas.

Durante esta jornada, Piergentili abordó parte de lo que fue el encuentro durante una reunión con el resto de partidos de Socialismo Democrático: “Hemos conversado con el Presidente Boric y nos pide seguir dialogando con nuestros partidos para seguir buscando la mejor solución para el gobierno, para la identidad partidaria y el proceso constitucional”, señaló.

“No es que le digamos sí o no a una propuesta, insisto, el Presidente no nos pone la soga al cuello, nos invita a una reflexión para lo mejor para el proceso. En esa reflexión siempre vamos a estar disponibles y vamos a estar trabajando”, agregó la timonel.

Piergentili: “Tenemos que respetar la orgánica interna”

Natalia Piergentili aprovechó la instancia para remarcar que “la decisión del PPD en su consejo no fue dos listas, fue que para nosotros era mucho más claro ir con nuestros socios del Socialismo Democrático”.

En este sentido, ante la posibilidad de sumarse a una lista única, la timonel se mostró abierta a avanzar en un “pacto por omisión” planteado por algunos miembros de la DC y el PS. No obstante, insistió en que el partido irá “con quien nos sentimos mejor en una alianza”.

La líder PPD sostuvo que “tenemos que respetar la orgánica interna. Yo no he tenido el espacio ni creo que he tenido el tiempo de convocar otro consejo institucional”.

“Acá no es la decisión de esta presidenta, son decisiones institucionales que tiene base fundada y política. Pero el debate en función de tener una buena propuesta, acogiendo el planteamiento del Presidente, es un imperativo”, finalizó.