El Congreso eligió a los 24 integrantes Comité de Expertos del nuevo proceso constitucional. Ellos serán los encargados de redactar el anteproyecto sobre el que trabajará el Consejo Constitucional. La primera sesión está programada para el lunes 6 de marzo; luego será el turno del Consejo, el que será votado el 7 de mayo.

El texto del Comité de Expertos será un insumo. Es decir, no es vinculante, pero debe mantenerse en los márgenes del acuerdo de los partidos con representación parlamentaria. Las normas tendrán que ser aprobadas por 3/5 de sus integrantes (24 votos). Después se integrarán al Consejo Constitucional, pero solo con derecho a voz. Cuando el Consejo tena lista su propuesta de nueva Constitución, estos árbitros podrán hacer observaciones, las que también deberán ser aprobadas por 3/5 o rechazadas por 2/3 (16 votos). Si no se logran los quórums, se constituirá una comisión mixta de seis consejeros y seis árbitros, que deberán resolver con un quórum de 3/5.

La abogada, asesora legislativa y extitular de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia de Valparaíso, Paz Anastasiadis (DC), habló con ADN la mañana de este martes sobre los desafíos de las próximas semanas. Hay en ella, sobre todo, una mirada sobre lo que se rechazó el pasado 4 de septiembre, en el plebiscito de salida:

“De esos errores hay que aprender. Si bien este proceso tiene un marco, ese marco no surge de la nada, sino desde el reconocimiento de la estructura de Estado que hoy tenemos y desde eso perfeccionar. Pero no innovar ni generar maximalismos a través del trabajo constituyente. Si algo aprendimos de ese 4 de septiembre, es que Chile no quiere transformaciones hacia otro país, hacia la constatación de otro Chile, sino que, efectivamente, es desde nuestra misma identidad, volver a plantearnos una Constitución que surja por primera vez en democracia y ese es el trabajo que hoy se mandata”.

Anastasiadis es optimista: el acuerdo entre los partidos con representación parlamentaria, hecho sobre una base que “llevaron al rechazo del proceso constitucional anterior”, como el fin del Senado, la plurinacionalidad, entre otros, permitió que hoy se hable de un Estado social y democrático de derecho. Pero advierte: “Este es un trabajo que se entrega al Consejo. Por lo tanto, tampoco queda el consejo amarrado al anteproyecto que nosotros realicemos, sino que ya no surge esta hoja en blanco”.

Advertencias previas

La última encuesta CEP mostró que los votantes del rechazo de septiembre pasado lo hicieron mayormente por “la forma en que trabajaron las y los constituyentes”, porque la propuesta “dividiría al país” y porque “afectaría la economía”. Para evitar esa percepción, la integrante de la Comisión de Expertos planteó:

“Partamos de la base que cada órgano con representaciones y autoridades con representación popular tiene que mantener una altura de cargo y por lo tanto, eso legitima siempre el órgano. Es indudable. Por supuesto que hay errores que se cometieron de personalidades en específico que contribuyeron a tener una mala imagen del proceso anterior. No obstante ello, si uno se fija de las 12 bases institucionales que conforman el acuerdo y que además son las reglas de entrada el proceso constituyente nuevo, estamos hablando de un reconocimiento que, desde ese texto constitucional que se proponía, falló”.

Esas bases son, a modo de ejemplo, según Anastasiadis, la existencia de tres poderes del Estado; el Poder Judicial unitario, no fragmentado; o una bicameralidad “con exceso de asimetría, donde la Cámara tenía mucho poder”: “Yo la miraba como germen de populismo: si todas autoridades actúan como corresponde, no hay problema; pero cuando uno le entrega exceso de herramientas y no se logra el control de pesos y contrapesos de la forma correcta desde la estructura constitucional, finalmente, exponemos al país a que, de pronto, personas que tengan ansias de poder terminan generando abusos excesivos y las víctimas de ello son las personas”.

Otro punto que podría afectar es la legitimidad: expertos designados proporcionalmente por la presencia parlamentaria, versus los 155 convecionales del proceso anterior. Pero la abogada llama a la “desmitificación”:

“Hay que desmitificar la falta de legitimidad que tenga un órgano como la comisión de expertos: no surge de la nada la aparición de 24 nombres que son los elegidos, sino que vienen designados desde fuerzas políticas que están representadas en el Congreso nacional a raíz de una votación popular. Son democráticamente electos y son ellos, en ese orden, porque como se concentran las fuerzas políticas es que eligieron a los 24 integrantes. Ellos entregan una transversalidad. No hay sectores más representados, en lo lógico de la conformación del Congreso hoy y de las fuerzas políticas, que como están hoy. Eso implica que no tenemos un sector completo se lleve la votación y permita que solamente ciertos sectores se vean reflejados en lo que se construye”.

Así las cosas, aseguar que son “los representantes los encargados de legitimar los órganos”: “Si se critica en la conformación, incluso hoy, desde Republicanos, tienen un representante de la academia que muestra que tienen ganas que esto funcione”.

Testigo del proceso anterior

Anastasiadis fue candidata a convencional por Valparaíso. Perdió contra Agustín Squella. “Si uno observa cómo se llevaron a cabo esas ideas, esas formas, las listas de independientes, 155 personas para un año que no habían trabajado en esta materia, quizás le entregamos mucha información al proceso anterior. Hoy hay una reflexión asociada a eso, hay una comprensión de que las cosas tienen que ser distintas y así lo señalo: desde la base de no partir de una hoja en blanco, entendiendo que se rechazaron cambios profundos, tenemos que tener una mirada nueva”.

Las enseñanzas fueron, por ejemplo, que se hable de un Estado social y democrático de derecho: “Tras ese proceso fallido logramos asentar esas bases. El país caminó más lento, pero tiene la posibilidad de concretar esa nueva Constitución nacida en democracia. Chile merece mejores cosas y esta es una posibilidad. Avanzamos desde una estructura, pero nos planteamos desde un Estado distinto, que mira a las personas de otra manera”.