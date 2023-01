Durante esta jornada se desarrolla el comité central del Partido Socialista (PS), en el que determinaron que Michelle Bachelet tiene disposición para liderar una “lista única” para el Consejo Constitucional.

Sin embargo, habrá condiciones y así se estableció en la instancia. Recordemos que el motivo de esta convocatoria de la colectividad es para afinar los detalles de la elección de los integrantes del nuevo ente redactor, que se realizará el 7 de mayo.

La condición que puso la expresidenta Michelle Bachelet para postular al Consejo Constitucional es que la lista del oficialismo debe ser “única”. En otras palabras, se buscará que las fuerzas pro Gobierno estén alineadas para dicho efecto.

El pedido de la “lista única” del oficialismo

El diiputado Daniel Manouchehri señaló que “la Presidenta Bachelet está demostrando ese tremendo amor que tiene por Chile, pero además ese compromiso de construir grandes mayorías. Hoy día el desafío del PS es efectivamente construir esta unidad para que la presidente Bachelet pueda ser candidata y liderar este proceso“.

Agregó que “en una lista unitaria esperamos que puedan concurrir la mayor cantidad de actores. Si algunos de ellos no está disponible en ir en unidad, lo que no puede terminar aconteciendo es que el PS, que dice estar por la unidad, salga detrás de ese partido que rompe la unidad. No nos podemos ir con los que rompen la unidad, eso sería ridículo“.

De esta forma, la expresidenta Bachelet podría volver a la primera línea de la política, luego de haber participado en la franja del Apruebo en el plebiscito de salida, luego de haber concluido su ciclo en la ONU.