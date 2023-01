Comisión revisora de acusación constitucional contra exministra Ríos rechazó el libelo

La comisión revisora de la acusación constitucional contra al exministra de Justicia, Marcela Ríos, votó por rechazar el libelo.

Fue por dos votos a favor y dos en contra que el grupo tomó la decisión: quienes se inclinaron por aceptarla fueron los gremialistas Álvaro Cárter y Henry Leal; quienes la rechazaron fueron Carolina Tello (PC) y el republicano Benjamín Moreno.

⭕️ Con dos votos a favor y dos en contra, la comisión que estudia la #AcusaciónConstitucional contra la exministra Marcela Ríos recomienda rechazar el libelo. Está previsto que se vea este miércoles en la Sala, desde las 15:00 horas. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 24, 2023

Moreno expuso sus argumentos para rechazar en su cuenta en Twitter: “La responsabilidad es del Presidente (Gabriel Boric”).

La responsabilidad es del presidente… — Benjamin Moreno Diputado (@BenjaminMorenob) January 24, 2023

Si bien el informe no es vinculante, podría incidir en los sufragios de los congresistas el próximo miércoles, desde las 15:00.

Defensa de Ríos

Quien representará a la exministra será otro exsecretario de Estado: José Antonio Viera-Gallo, quien ya adelantó parte de la estrategia:

“Si se traspapeló un papel, si se dictó un decreto un día, si se dictó otro el otro día, son cosas que pasan en todos los gobiernos y no solo en los gobiernos, pasa en las instituciones en general. La acusación constitucional, por lo grave que es, tiene que ser con una causal taxativamente contemplada en la Constitución, no es la sede para definir si un ministro lo ha hecho bien o lo ha hecho mal”, expuso el defensor.

Sobre la responsabilidad en los indultos, el exconcertación señaló: “Todos sabemos que la facultad de indultar es del Presidente. Ahora, evidentemente, como aquí mismo se ha dicho, esa facultad no se delega, esa facultad se comparte. Evidentemente que la ministra Marcela Ríos al firmar los indultos no lo hizo contra su voluntad, lo hizo compartiendo la responsabilidad del Presidente, pero no es un acto autónomo de ella”.