Orrego llama a Chile Vamos a recomponer mesa de seguridad: “Ocupar los indultos como excusa no corresponde”

Este lunes 23 de enero, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hizo un llamado a la oposición a retomar la mesa de seguridad, luego de que esta instancia fuera dejada por Chile Vamos debido a los indultos.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad regional sostuvo que si bien pueden coincidir en el rechazo por los indultos otorgados por el Gobierno, esto no puede ser una “excusa para levantarse de la mesa”.

“Uno puede ser muy crítico en temas del gobierno, sobre todo en temas de indulto que uno puede coincidir con representantes de Chile Vamos, pero ocupar eso como excusa para levantarse de la mesa de seguridad, me parece que no corresponde“, señaló Claudio Orrego.

“Hoy lo que nos están exigiendo líderes de distintas organizaciones de seguridad, y yo lo escuché en primera persona, es ‘por favor, únanse’, ‘por favor, actúen con sentido de urgencia’. La gente le exige a la clase política dejarse de todo tipo de peleas y poner el tema de seguridad como prioridad“, agregó.

Estado de excepción en el norte

La autoridad regional también abordó la problemática en el norte del país, pidiendo al Gobierno que decrete estado de excepción en la zona.

“El tema de la frontera norte no es un tema de Arica, Antofagasta e Iquique, es un tema de Santiago. La sensación que tenemos hoy, y también la evidencia, es que esta inmigración descontrolada está generando condiciones muy adversas en temas de seguridad, tanto en el comercio ambulante como en el crimen organizado que tiene origen extranjero”, manifestó.

“Si es necesario que actúen las Fuerzas Armadas, que lo hagan. Yo creo en todos los medios de lucha en esta materia. Creo que hoy, mientras se tramita el proyecto de infraestructura crítica en el Congreso, habría que decretar estado de excepción“, aseveró Orrego.