El temor de Ricardo Lagos de cara a un nuevo proceso constitucional: “Si los expertos no están a la altura, estaremos en problemas”

El expresidente de la República, Ricardo Lagos, abordó el nuevo proceso constitucional, e hizo un análisis del actual Gobierno y de sus desafíos.

En entrevista con La Tercera, el exmandatario reconoció que “el tema constitucional está lejos de las preocupaciones de la ciudadanía. De alguna manera, el tiempo constitucional ya pasó“.

Sin embargo, afirmó que “si bien es cierto que no existe una demanda ciudadana por el tema constitucional, no podemos dejar ese capítulo abierto. Hay que cerrarlo bien”.

El temor de Lagos de cara al proceso

Ricardo Lagos expresó sus temores al matutino respecto al nuevo proceso constitucional, específicamente en la elección y conformación del Comité de Expertos.

“Tengo temor que algunos quieren elegir algunos ‘cuates’ por ahí y no verdaderos expertos. Y así no se construyen los países”, declaró, añadiendo que “para mí, lo de fondo, lo más relevante, es cómo van a proceder los partidos políticos para nombrar el comité de expertos y de admisibilidad. Mi inquietud es que los dirigentes estén a la altura de esa definición”.

En esa línea, el expresidente enfatizó en que “si los expertos no están a la altura, estaremos en problemas. Eso es lo que me tiene más preocupado hoy. Yo espero que elijan a los mejores para que no haya cuestionamientos”.

Además, abogó porque dicha instancia sea paritaria. “Los expertos deben ser reflejo de la diversidad de la sociedad chilena. Además, aquí debe estar presente la bendita igualdad entre hombres y mujeres. El consejo de expertos debe ser paritario“, manifestó.

A pesar de todas sus preocupaciones, Lagos indicó que “quiero pensar que este proceso constitucional va a tener éxito. Ya está establecido un itinerario. Todo se resuelve durante este 2023. Por eso es tan importante hacer las cosas bien“.

“Hago un llamado solemne a los partidos: pongan el interés de Chile por delante eligiendo a verdaderos expertos para darle legitimidad a este proceso“, aseveró.

Gobierno

En otra arista, Lagos tuvo palabras para el Gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric. “Están teniendo un proceso de aprendizaje de lo que es gobernar. Probablemente, todos están aprendiendo dónde están los teléfonos”, expresó.

Respecto a las dificultades que ha mostrado el Ejecutivo en 10 meses, el exmandatario declaró que “entiendo perfectamente las dificultades que hay porque –en definitiva- después del resultado del plebiscito, el Presidente Boric reorganizó su gabinete con gran realismo. Pongámoslo así: Mario Marcel dejó de estar solo. La entrada de dos mujeres en carteras importantes, como es la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Interior, habla por sí sola”.

“Ahí hubo una elección muy corajuda por parte del Presidente. Me refiero a que enfrentado a ese nuevo escenario, el Presidente entendió lo que había que hacer“, agregó.

Finalmente, Ricardo Lagos dijo que “tenemos un Presidente que, después de lo que ha pasado, él mismo reconoció las desprolijidades que había habido por parte de sus asesores. Tomó medidas duras. En consecuencia, creo que ha sacado las lecciones del caso. Mi sensación es que es un hombre que aprende muy rápido“.