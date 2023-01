Vlado Mirosevic y autopréstamo: “Hay un grupo de parlamentarios que busca entusiasmar al país con ideas que no van a suceder”

El pasado miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto de reforma que habilita un nuevo proceso constitucional.

Las y los parlamentarios dieron luz verde al camino constituyente sin realizar modificaciones a la propuesta recibida desde el Senado, apoyando la modificación al artículo 42 de la actual Constitución.

Sobre esto conversó en ADN Hoy el parlamentario y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, quien señaló que “había poca confianza en que la Cámara fuera a estar ordenada por esta reforma, considerando que hubo algunos sectores minoritarios que no firmaron el acuerdo”.

“Pero nosotros siempre dimos las garantías. Nosotros dijimos que haríamos todos los esfuerzos posibles para que el acuerdo se respete, se respete el espíritu original de este, donde las dos grandes fuerzas, oposición y Gobierno, no lograron imponer el 100% de sus ideas, por eso es un acuerdo”, agregó.

En ello, y consultado sobre cómo convocar a la ciudadanía para este nuevo proceso constitucional, Mirosevic manifestó que “los países que tienen una fractura constitucional, tienen que cerrarla“.

“No hay gente en la calle clamando que por favor se haga el proceso ahora de manera urgente. Pero, a pesar de que esto no sea la principal demanda hoy de la ciudadanía, si es que no lo hacíamos, iba a comprometer la estabilidad en el futuro“, añadió.

“No porque esto hoy en día no sea tan demandado, significa que deja de ser importante para el futuro de Chile. Esto es clave“, aseguró Vlado Mirosevic.

Listas para elección de consejeros

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados también abordó el tema de las listas para los consejeros constitucionales, donde no le cerró la puerta a pactar con la Democracia Cristiana.

“Espero que haya una alianza entre los sectores progresistas de la alianza de Gobierno con la Democracia Cristiana. Hace tiempo que he dicho que hay que hacer una alianza con la DC, y que no podemos dejarlos solos”, sostuvo.

“En esto creo que debe haber unidad, porque los 50 electos, que serán del órgano, tendrán mayor poder de decisión en la redacción de la nueva Constitución, acompañados por los expertos. Yo espero que los partidos se pongan de acuerdo lo antes posible, y yo incorporaría a la DC“, aseveró Mirosevic.

Además, el parlamentario del Partido Liberal expresó que “este tiene que ser un Gobierno que amplíe su base de apoyo. Sobre la fórmula de listas, eso lo verá cada partido. Yo creo que tiene que haber la máxima unidad posible“.

Autopréstamo

Este miércoles, la comisión de Constitución también votó por el proyecto de autopréstamo desde las AFP, el cual salió con informe negativo de la instancia tras ser rechazado.

Al respecto, el diputado señaló que ve “difícil que esto sea aprobado, porque el Gobierno ya incorporó una indicación a la reforma previsional sobre un autopréstamo, y en ese marco ya hay una fórmula sustentable”.

Además, enfatizó en que “es un mal mecanismo el que se votó ayer. Lo que hay que hacer es incorporar un mecanismo serio de autopréstamo, el cual está siendo discutido en la comisión de Trabajo”.

“Estar aprobando esto por otro lado no tiene mucho sentido, si es que el debate ya se está produciendo. Esto es un saludo a la bandera. Acá hay un grupo de parlamentarios que a ratos, lo que pretende es entusiasmar al país con ideas que sabemos que no van a suceder“, cerró Vlado Mirosevic.