Ossandón y mesa de seguridad: “Yo creo que hay que defender los acuerdos, pero estamos ante un Gobierno amateur”

Una verdadera crisis política generó los indultos otorgados por el Gobierno a 13 personas, lo cual generó una acusación constitucional, la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el quiebre de la mesa de seguridad.

No obstante, y respecto a este último punto, el único parlamentario de oposición que descartó dejar la mesa de seguridad nacional fue el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, a pesar de las duras críticas contra el Gobierno por este tema.

En conversación con ADN Hoy, el propio parlamentario explicó su decisión, argumentando que “es urgente avanzar en acuerdos. El éxito de la política no es someter al adversario, yo no quiero ver eso, y por eso siempre he dicho que no se puede bajar de la mesa, eso es una brutalidad”.

“A mí me pidieron que fuera el representante de RN en la mesa de seguridad. Cuando estábamos allí, nadie habló conmigo y todos se bajaron, pero yo no, y se lo dije a la ministra“, agregó.

En esa línea, Ossandón detalló que si bien “la mesa de seguridad no siguió trabajando como tal, seguimos trabajando técnicamente en algo parecido“.

No obstante, expresó que “estamos antes un Gobierno amateur”. “Yo creo que hay que defender los acuerdos, pero estamos ante un Gobierno amateur, ellos no necesitan oposición, se la hacen ellos mismos”, manifestó.

Indultos

Manuel José Ossandón también abordó el tema de los indultos, donde afirmó que “en el discurso donde el Presidente Boric justificó sus indultos, dijo que era un compromiso personal que tenía que cumplir, pero después responsabilizó a una ministra y a su jefe de gabinete, sacándolos de mala forma”.

“A la exministra la acusaron de desprolijidad, y eso es falso. Las señales que da el Gobierno no ayudan en nada, yo creo que le hace mal a la democracia lo que está pasando”, prosiguió.

Además, criticó la labor del Presidente Boric en esta materia. “El Presidente está preocupado de la crisis en Brasil, pero tiene un forro tremendo en Chile“, sostuvo.

“Lo único que prometió y ha cumplido el Presidente ha sido indultar a delincuentes. Si dijéramos lo que él ha hecho, no sería Presidente hoy día”, añadió.

“El Presidente criticó a la Corte Suprema, y después sale la ministra diciendo textual de que no tenían todos los antecedentes. O sea, él se da la patudez de criticar a la Corte Suprema, poco menos determinando que un señor es inocente, y a los dos días dicen con otras palabras que no ha leído los indultos porque no tenía los antecedentes, entonces, ¿a quién le creemos?“, cuestionó el senador.

Política

El político de Renovación Nacional también tuvo palabras para el actual Gobierno y su labor en 10 meses, señalando que “cuando Sebastián Piñera era presidente, que a mí no me gusta ni era mi regalón, lo hicieron zumbar. Y quienes dirigían en gran parte lo él plateara se llamaba Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, esos sí que fueron duros y detractores“.

“Espero que hoy día nosotros tengamos la grandeza de no patear en el suelo al Presidente, sino tratar de proteger los acuerdos que Chile necesita”, contrastó.

Finalmente, Ossandón criticó la falta de liderazgo del Mandatario. “La mayoría de las cosas y críticas que estamos viendo hoy son parte de la falta de liderazgo y contradicciones del Presidente Boric. Entonces, no le echen la culpa a la oposición cuando él indulta a terroristas, delincuentes”, cerró.