“Para no terminar como Brasil”: Schalper defiende rechazo a censura contra Cariola tras críticas de Kast

El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, no ha dejado de estar en el ojo de la polémica este martes, esto, luego de vivir un tenso momento con su par, Gonzalo de la Carrera, en la comisión de Constitución, para luego protagonizar un cruce de declaraciones con el creador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Todo comenzó al mediodía de esta jornada, cuando en dicha comisión de la Cámara se votó una moción de censura contra la presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola (PC), la cual fue presentada por los Republicanos Johannes Kaiser y Luis Fernando Sánchez.

Este último fue el único parlamentario que aprobó su iniciativa, mientras que por la negativa se inclinaron otros nueve diputados, rechazando la medida.

Tras la votación, el diputado Gonzalo de la Carrera —quien no pertenece a la comisión— se enfrascó en una discusión con Diego Schalper, emplazando al secretario de RN de pactar con sus “socios de la extrema izquierda”.

“Falta de una real oposición”

Con el paso de los minutos, el excandidato presidencial Republicano, José Antonio Kast se sumó a este debate y a través de su cuenta de Twitter expuso: “La izquierda, apoyada por diputados de Chile Vamos, rechazó la moción de censura en contra de la diputada del Partido Comunista Karol Cariola a cargo de la Comisión de Constitución”.

“La izquierda sigue dominando las comisiones a falta de una real oposición”, agregó el exdiputado.

“La política tiene que ser seria”

Una vez publicado este mensaje de Kast, la respuesta de Diego Schalper no se hizo esperar. “Señor Kast: la política para no terminar como Brasil tiene que ser seria y no con montajes infundados, como esta censura”, expuso en redes sociales.

“Contribuya a la estabilidad, el diálogo y el respeto, cosas claves para el futuro de Chile. Ser oposición no es sinónimo de degradación de las personas”, agregó el parlamentario de RN.