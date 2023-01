“Es bien complicado mentir en una sesión del Senado”: Yasna Provoste pide aclarar a Ángel Valencia su vínculo con Felipe Guevara

Un tenso momento se vivió durante la jornada de este lunes, durante la discusión del Senado sobre la candidatura a Fiscal Nacional del abogado Ángel Valencia.

El hecho ocurrió cuando la senadora de la DC, Yasna Provoste, cuestionó una respuesta dada por el candidato, quien aseguró no conocer al ex intendente Felipe Guevara y que jamás lo ha defendido como abogado.

La senadora cuestionó la respuesta por un documento compartido por redes sociales, donde figura la firma de Valencia en una causa del ex intendente, donde figura como su abogado.

Este es el documento que, según las senadoras Provoste y Carvajal, acredita que Ángel Valencia fue abogado del exintendente Guevara (está enmendado) pic.twitter.com/ewVAwwTYmI — Nicolás Sepúlveda Gambi (@niko_sepulveda) January 9, 2023

El candidato a Fiscal Nacional fue invitado hasta la Sala del Senado para responder el cuestionamiento, quien señaló que “no conozco a Luis Felipe Guevara Stephens, no soy su abogado y no he tenido causas que este me haya encargado, o me haya designado como su abogado de confianza, de forma directa, no lo conozco, no recuerdo haber tenido una reunión con el

“Es posible que obedezca a un desconocimiento, a las reglas procesales, la confusión”, dijo Guevara en el pleno del Senado.

El abogado argumentó que quienes va a una comparecencia a inscribir un poder no necesita conocer al abogado al cual delegará el trámite, por lo que es posible que el documento tenga su firma sin él conocer en persona al ex intendente Felipe Guevara.