Este fin de semana se desarrolla en el ex Congreso Nacional, en Santiago Centro, el consejo regional metropolitano de la Unión Demócrata Independiente (UDI). El encuentro no ha estado exento de polémicas, puestas hasta las afueras del inmueble llegó Francisco Muñoz, conocido como “Pancho Malo”, y los adherentes del autodenominado Team Patriota. La situación fue abordada en su alocución por el timonel gremialista, Javier Macaya.

En los registros de video desde las afueras del ex Congreso, se ve al líder del grupo de extrema derecha increpar al senador: “Mire, señor Macaya, usted no tiene mandato del Rechazo. Usted no puede comprometer a 8 millones de chileno. Porque van a recibir $700 por cada voto de la elección pasada”. A ello se suman también los gritos de los mismos adherentes.

Minutos más tarde, Macaya precisó que “la funa” y “la violencia (…) Por lo menos para la UDI, no compatibiliza con su historia. Eso justamente potencia al indulto a condenados por terrorismo. Justamente por oponerse a la violencia política, que fue lo que le costó la vida a nuestro fundador”.

“Desde esa perspectiva, nosotros no vamos a aceptar jamás que la democracia no se canalice a través de las formas pacíficas que tiene la institucionalidad de nuestro país. No vamos a aceptar jamás que la violencia le gane al diálogo; no vamos a aceptar jamás que la funa, la cancelación, se imponga a las ideas y al debate razonable. Es desde esas ideas que debemos defenderlas desde el foro público”, añadió.

Cabe recordar que el timonel UDI presentó una querella en contra de Pancho Malo por los delitos de sedición y daños calificados, ambos en grado de consumado, tras las agresiones de las que fue víctima en 17 de diciembre pasado.

El 30 del mismo mes, el Gobierno presentó otra querella, también por el delito de sedición en grado de consumado.