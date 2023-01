El próximo lunes 9 de enero, Ángel Valencia, el último candidato presentado por el Ejecutivo para el cargo de Fiscal Nacional, expondrá ante el Senado su propuesta para el órgano persecutor. Los antecedentes no favorecen al Gobierno central, y más todavía: además de los votos de la oposición, también toman importancia los de la Democracia Cristiana. Algo de eso adelantó el senador falangista Iván Flores a ADN.

Durante la semana, el congresista resumió que la nominación de valencia no “se recibió con aplausos cerrados”, y que incluso “lo que vi fue molestia y desazón dentro de una buena parte de los senadores y senadoras del oficialismo, además de algunos también de la derecha”. Este sábado, acotó que, en su caso particular, los antecedentes que han aparecido en la prensa del candidato “a mi no me gustan”.

“Como ya he señalado anteriormente, voy a votar en absoluta consciencia y también en relación a la exposición que haga el señor Valencia, aun cuando los medios de comunicación están mostrando cosas del señor Valencia que a mi no me gustan”, dijo el parlamentario.

Esos temas son en “relación que ha tenido con distintos juicios, donde él ha defendido, para mi gusto, lo indefendible. Pareciera que el señor Valencia se especializa en tomar clientes que necesitan salvarse luego de haber cometido faltas de distinta naturaleza. Hay personas que fueron defendidas luego de haber cometido abusos sexuales, otros por cuestiones administrativas. Y así empiezan a aparecer notas que dan cuenta que el señor Valencia ha tenido un prolífico ejercicio de su profesión defendiendo principalmente a actores políticos. Eso, creo, no le hace bien a la independencia que debiera tener el fiscal nacional”.

Kidzania

El Presidente Gabriel Boric increpó a la Cámara Alta en los últimos días, preguntándoles “a qué están jugando”. Una provocación, si se quiere, que fue espetada por Flores.

“No estamos jugando a nada, estamos haciendo nuestro rol, que tiene que ver con la revisión de los antecedentes y emitir una opinión fundada. No estamos jugando. Si pa’ juegos, mejor compramos una entrada y nos vamos todos a Kidzania a ser ministro, a ser doctor, a ser panadero. Así se juega en Kidzania, pero no estamos en Kidzania”, cerró.