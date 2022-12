La Convención Constitucional que redactó un borrador de Constitución que fue abultadamente rechazado en el plebiscito de salida, continúa con sus polémicas aun tras meses desde su disolución. Sean casos puntuales como exconstituyentes como Rojas Vade, o situaciones más generales, las controversias de este órgano siguen presentes.

Y recientemente, La Tercera investigó y halló que varios de los artículos utilizados por los exconvencionales, que iban a ser devueltos o donados terminado el proceso constituyente, no llegaron a dicho destino. Muchos de estos elementos tienen denuncias por robo, uno fue donado a un medio afín a una exconstituyente y otros siguen en posesión de los otrora representantes.

Sin olvidar, que fue la misma mesa directiva encabezada por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes), la que un envió un oficio en el que se detalla la organización a la que se le iban a destinar los “bienes de activo físico que por su naturaleza sean perdurables” y que no son parte del patrimonio definitivo de los exconvencionales.

La fundación e instituciones que podían recibir donaciones

La organización escogida para recibir estas donaciones fue Chilecenter. Esta es una fundación que depende de la dirección sociocultural de la Presidencia de la República (liderada por Irina Karamanos), y que está dedicada a fomentar la educación y el uso social de las tecnologías. Había que donar los elementos que esta ONG recibe bajo el concepto de “sin costo asociado”.

Mientras que, en el caso de los bienes que conllevan costo asociado, “se sugiere que cada convencional los done a una institución pública de educación situada en alguna comuna de su distrito, y que luego emita una declaración jurada que hará llegar a la Secretaría Administrativa durante julio de 2022″.

El caso de Elsa Labraña

No obstante, a la fecha, son 33 los ítems que no han sido devueltos. E incluso, uno de ellos, terminó donado a un medio que no conformaba parte de la fundación ni de las instituciones educativas que podían recibir estos equipos. Como ocurrió con la exconvencional Elsa Labraña, de la Coordinadora Plurinacional y un “kit multimedia interfaz de audio”.

Además, la exconvencional tampoco devolvió ni entregó un tablet Lenovo (avaluado en 219.990 pesos). Ante este último elemento, Labraña explicó que se lo robaron a un asesor y que hizo la denuncia en una comisaría de Providencia. Sin embargo, esto no está formalizado, ya que afirmó que “no he tenido tiempo para ir a buscar la denuncia, llevarla y hacer toda esa burocracia”.

De hecho, los robos a artículos que iban a ser devueltos o donados a la disolución de la Convención Constitucional, son un fenómeno que ocurrió en muchas ocasiones. Se reportan 16 elementos que tienen denuncias, debidamente formalizadas, como objetos robados, ante fiscalía y con copia a la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional.

En cambio, en cuanto al kit multimedia avaluado en 38.391 pesos, Elsa Labraña declaró que lo donó al medio “Fuerza Transformadora”. Al respecto, señaló que “en el tema de las donaciones, después vi que solo se podía donar a escuelas. Como era una organización independiente, sin fines de lucro, le entregamos el estabilizador“.

Luego, agregó: “Pero después vimos que no se podía y no lo íbamos a pedir de vuelta tampoco“.

Los demás casos

También está el caso de Elisa Giustinianovich, quien figura que no ha devuelto un celular Samsung A525 (de 289.990 pesos). En conversación con La Tercera, la exconvencional aseguró que el equipo fue enviado por encomienda desde Punta Arenas en octubre. Y ante esta situación, afirmó que lo va a resolver cuando llegue a Santiago el 29 de diciembre.

Mientras que Cristóbal Andrade, conocido por disfrazarse de un dinosaurio azul, aún no ha entregado información sobre el paradero de cuatro toldos plegables (94 mil pesos en total) y un aplique solar (28.481 pesos).

Y estos son solo algunos casos de exconvencionales que deben o tienen pendiente formalizar la devolución o donación de los artículos que utilizaron durante el funcionamiento de la Convención Constitucional.