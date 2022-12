El actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, habló sobre su presente político junto al gobierno de Gabriel Boric y también de las expectativas que tiene sobre este.

En conversación con La Tercera, el ministro se refirió en primera instancia a su corto paso como Secretario General de la Presidencia, donde reconoció que parte de lo que no funcionó fue que “pesó el historial que yo podía tener como parlamentario durante los últimos ocho años. También un proceso constituyente que cuestionaba mucho al Congreso, en particular al Senado. Probablemente, se sumaron errores no forzados de mi parte. Eso llevó a que el Presidente tomara -sabiamente- la decisión de hacer un cambio“.

“Me queda muy grande ese poncho”

Jackson también abordó los comentarios que lo calificaban como el “gran estratega político” de este gobierno y replico que: “Me queda muy grande ese poncho. Decir que fui el estratega, me excede. Y así como existe la falsa modestia, y no quiero pecar de eso, también está la arrogancia, que puede ser muy mal llevada. Así que no me pongo el poncho”.

Además, Jackson sostuvo que el gabinete actual es “un equipo sumamente consolidado” y no ve que nadie “esté tratando de pisar la cola o mostrar que hay una coalición por sobre la otra”.

En este sentido, agregó que “cuando hablamos de los temas de fondo, no tenemos tantas diferencias. Hay total coincidencia de hacia dónde deberíamos llegar en los próximos cuatro años”.

Por otro lado, el secretario de Estado destacó el gobierno comandado por el Presidente Boric y aseveró que “estamos haciendo cosas distintas que van a ser relevantes para el país. O sea, no creo que este gobierno vaya a pasar desapercibido en las páginas de historia“, precisó.

Por último, el actual ministro de Desarrollo Social dijo que su trayectoria como parlamentario y sus estudios en ingeniería lo hacen pensar que puede “aportar mucho” en su actual cartera.