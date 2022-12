La fallida elección de Marta Herrera al cargo de fiscal nacional sigue teniendo coletazos: la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que fuese un “equívoco” para el Ejecutivo. En la misma línea, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, fue más allá y abordó los dichos de la excandidata Herrera.

Ministra Tohá en #ADNHoy por fallida elección de Fiscal Nacional: “Como Ejecutivo no sentimos haber tenido un equívoco”https://t.co/jif49JKNIQ — Radio ADN (@adnradiochile) December 22, 2022

La asesora del Ministerio Público aseguró que el entonces senador Hernán Larraín pidió la suspención condicional de la investigación sobre el senador Iván Moreira por el financiamiento irregular de campañas políticas por la empresa Penta. Ante esto, Monsalve señaló en Palabra que es Noticia, de Radio Futuro:

“A mí me parece que las personas no pueden pagar un costo por hacer sus trabajos y parece ser que un fiscal o abogado que hacen su trabajo, no se le puede castigar por eso. No tengo por qué dudar de lo que ella ha dicho”.

Sobre la discusión misma y la dilatación de la elección de fiscal nacional, el subsecretario expuso sobre los alcances que tiene:

“Es importante detenerse un poco y ver como lo observan los chilenos, ese que desconfía de las instituciones pero que espera que las instituciones se pongan de acuerdo. Ayer en el sur de Chile se detuvo a Carbone, eso es posible gracias al trabajo del ministerio público, Carabineros no lo puede hacer solo. Por eso es importante la elección de un Fiscal Nacional para un país. La discusión de ayer, ¿es eso lo que se está discutiendo? El Presidente ha planteado que lo que se requiere es que el Senado le ponga orden a esa discusión y luego que ponga reparos a lo que quieren”.

Plan nacional contra el crimen organizado

A principios de esta semana, el ministerio del Interior e instituciones con responsabilidades en la persecución del delito presentaron el Plan nacional contra el crimen organizado, una estrategia que coordina instituciones, inyecta recursos e identifica focos de trabajo, entre otras cosas. “No hubiese esperado que Chile tuviera antes esta política, esta amenaza del crimen organizado está hace muchos años atrás”, dijo Monsalve.

El objetivo, a nivel de instituciones, contó el subsecretario, es “que todas las instituciones del estado colaboren, que lo hagan detrás de una estrategia común”. Para ello, se hará una primera evaluación en marzo de 2023.

Entre las medidas considera un trabajo hacia el crimen organizado controlado desde cárceles, junto con una “agenda legislativa: los proyectos de ley están identificados para golpear y quitarles sus patrimonios a las organizaciones de narcotráfico. La ley de narcotráfico entrega facultades para quitarles ese patrimonio. La agenda es muy nítida, clara y contundente”.

Finalmente, precisó que el control y seguimiento de armas será otro de los puntos fuertes a trabajar: “Algo que los chilenos ven que ha ocurrido más en cantidad y con más violencia que son los homicidios con armas de fuego. Uno de los ejes de la política es quitar las armas de fuego y hay medidas bastante específicas, como lo de Aduanas, que es impedir que las armas entren a Chile. Implica capacitación al personal de Aduanas”.