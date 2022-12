La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó alguna equivocación del gobierno en la fallida elección de Fiscal Nacional, luego que el Senado por segunda vez rechazara la opción del Presidente Gabriel Boric para liderar el Ministerio Público, esta vez negando el nombre de Marta Herrera.

En conversación con ADN Hoy, la ministra indicó que “en primer lugar, quiero decir que como Ejecutivo nosotros no sentimos haber tenido un equívoco, hemos presentado buenos nombres, los hemos chequeado, hemos visto los apoyos que podían tener y esos nombres no han suscitado esos quórum que son tan altos. Eso no quiere decir que hayan otros nombres mejor que los disponibles, porque esto es una elección que se da dentro de una quina, dentro de esos cinco nombres en dos oportunidades se ha evaluado cuál es el mejor nombre”.

En ese sentido, la ministra Tohá dijo que espera que se pueda llegar pronto a un nombre que tenga los apoyos necesarios -de 2/3 en el Senado- para encabezar la Fiscalía Nacional que lleva más de 80 días sin un titular.

“Tener tantos días sin un Fiscal Nacional titular ciertamente es algo que nos preocupa, es algo que tenemos que resolver y buscar que la próxima nominación no se entrampe como las dos anteriores“, apuntó, agregando que tras este proceso se tendrá que revisar la forma en que se elige al Fiscal Nacional.

“Una vez que termine este proceso habrá que hacer una evaluación de por qué se dio como se dio, y cuál han sido las fallas que el proceso tiene porque no ha sido un espectáculo que los ciudadanos quieren ver, cómo los nombres de los candidatos se destruyen. Las únicas personas que hoy pueden ser fiscales nacionales son los cinco de esa quina y cada vez que asoma la cabeza un nombre es objeto de una destrucción que no es una crítica para ver sus fortalezas o debilidades, es una destrucción, esa manera de ver de polemizar no ayuda a tomar buenas decisiones”, señaló la ministra.

Marta Herrera: “El Presidente tomó la decisión más razonable”

En tanto, al referirse en particular a lo ocurrido con Marta Herrera, la ministra del Interior dijo que “en el gobierno tenemos la convicción que el Presidente tomó la decisión más razonable dentro de los nombres disponibles, porque todos los nombres tenían objeciones en la oposición y el oficialismo”.

Además agregó que “dado que todos los candidatos tienen objeciones nos pareció que ella era la candidata mejor parada, varios senadores nos dijeron que iban a escucharla y después votaron en contra (…) En la evaluación del Presidente era un nombre que tenía apoyos importantes, tenía mejores herramientas para defenderse en el debate público. Nadie puede negar que Marta Herrera dio una prueba impecable, respondió muy bien y sólidamente de los temas que le preguntaron”.

En cuanto al nombre de Angel Valencia, que ha aparecido en las últimas horas como un posible nombre, pero que habría sido “vetado” por la ministra de la Mujer, Tohá puntualizó que “no es efectivo, es un mito urbano que es porque haya un veto, eso no es efectivo, el nombre de Angel Valencia se ha evaluado en todas las oportunidades, y en esa evaluación se ha preferido otros nombres, pero eso no es un veto”.