“Con nosotros no han conversado”: Senadora Rincón pone cuesta arriba nominación de Marta Herrera a Fiscal Nacional

Este jueves, la senadora y presidenta del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón, confirmó que votará en contra de la nominación de Marta Herrera al cargo del Fiscal Nacional, al cual fue anuncia el pasado miércoles por el Gobierno.

“El (Ejecutivo) tiene que entender que para poder presentar un candidato al tercer poder involucrado en esto (…) lo mínimo es convenir los nombres de apoyo de la candidata, es decir, el número de votos y respaldo para hacer la presentación”, señaló esta jornada la parlamentaria en conversación con Tele13 Radio.

“Para eso, yo creo que lo mínimo, y se lo dijimos así la primera vez al Gobierno cuando presentó el nombre de (José) Morales, era haber conversado con los distintos sectores y no lo hizo, dio por descontado que los votos estaban. Bueno, ahora vuelve a hacer lo mismo”, agregó la ex DC.

“Con nosotros no han conversado”

En esa línea, Ximena Rincón afirmó: “Yo le comuniqué el día (el miércoles) a la ministra que una vez podía ser, yo respaldé el primer nombramiento, pero dos no, con nosotros no han conversado, conmigo en particular nadie del Ejecutivo ha conversado”.

“Me parece que lo mínimo era hacerlo, cuando además esta candidata no era la candidata que concurría con la mayoría de los respaldos al nombramiento. Yo ya lo he comunicado a la ministra (de la Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte) ayer a efecto que tuvieran claro que con mi voto no cuentan, en un nombramiento que requiere un número de votos no menor (dos tercios del Senado)”, complementó.

Finalmente, Ximena Rincón sostuvo que para este tipo de proceso, como el nombramiento del o la Fiscal Nacional, es necesario que “el Gobierno entienda que el Parlamento no es un buzón y debe conversar con nuestros. No tiene que ver con Marta Herrera”.