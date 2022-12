Daniel Jadue llama a “no firmar” un acuerdo constitucional que “traiciona el mandato del pueblo” 

Las negociaciones para un nuevo acuerdo constitucional ha presionado las posturas de las distintas fuerzas, donde al parecer no habrá un ganador absoluto, sino que requerirá de la capacidad para ceder de todas las partes, algo que favorece las posturas más centristas y expone las más rígidas.

Es así como el PC se posiciona en una situación compleja, ya que lo más probable es que el acuerdo incluya un órgano redactor con personas no electas y en calidad de expertos, lo que se opone al ideal del alma más de izquierda de la “alianza de gobierno”, quienes buscan mantener “los avances democráticos” de la última convención constitucional.

Sobre esta situación se refirió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en una reunión extraordinaria del PC, realizada este miércoles, donde analizaron el actual escenario ad portas de un posible acuerdo constitucional.

“Todavía no entiendo, compañeros y compañeras, ¿cuándo le empezamos a tener tanto temor a andar solos durante un tiempo por el camino de la política en nuestro país? La verdad es que no me siento solo si no firmamos un acuerdo que traiciona el mandato del pueblo que nos escogió y al que decimos representar”, afirmó el edil, según publica La Tercera.

No firmar

“El escenario de la realpolitik o de la política de lo posible solo nos encadena a siempre trabajar para los que no quieren que haya cambios, a los que terminan adorando a los golpistas”, continuó el análisis de Jadue.

El alcalde de Recoleta señaló que prefiere “pasar el tiempo de la derrota en nuestra trinchera hasta que se recomponga el escenario, pero pensar que el único escenario a disputar es el que me impone la derecha, creo que no es correcto. Los escenarios son múltiples y uno es efectivamente, al igual que el 15 de noviembre, no firmar y esperar que nuevamente hayan condiciones para impulsar cambios de verdad”.

Luego de la cita, el Partido Comunista ratificó su postura inicial: apoyar un órgano 100% electo por la ciudadanía.