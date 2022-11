Álvaro Elizalde luego que el Senado rechazara designar a José Morales para Fiscal Nacional: “El Presidente tiene que entregar un nuevo nombre”

En una intensa deliberación que se extendió por más de dos horas en el Parlamento, el Senado decidió rechazar la carta del presidente Gabriel Boric que proponía al fiscal centro norte José Morales Opazo para asumir la jefatura del Ministerio Público por los próximos ocho años.

Al no contar con los 2/3 de los votos, la opción de que Morales tome el cargo se cayó y ahora todo quedará en manos de la Corte Suprema y el Mandatario de la República.

Así lo especificó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. “La ratificación por el Senado del nombre propuesto por el Presidente de la República para Fiscal Nacional, requiere del voto favorable de dos tercios de los senadores y senadores en ejercicio, quorum que no se alcanzó en esta oportunidad, razón por la cual se rechazó la propuesta del Presidente. Votaron de manera favorable 31, requiriéndose para la notificación 33 votos. 6 votaron en contra y 8 se abstuvieron“, comenzó diciendo.

En esa línea, la autoridad añadió: “Lo que corresponde, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley del Ministerio Público, es que la Corte Suprema complete la quina con un nombre adicional. Conforme al mandato legal tiene 10 días para completar la quina. Tras ello, el Presidente tiene 5 días para elegir un nuevo nombre para presentar al Senado y este tiene 5 días para pronunciarse. La ley establece plazos más cortos de 5 días y en caso de que nuevamente no se ratificara el nombre, se repite este procedimiento cuantas veces sea necesario para lograr esta ratificación”.

El rol de la Corte Suprema y el Presidente tras la votación

“Hoy el Senado se ha pronunciado, los distintos senadores fundamentaron su voto a favor y en contra, también quienes se abstuvieron. Lo que corresponde ahora es que la Corte complete la quina y el Presidente elija un nuevo nombre“, agregó.

Consultado sobre qué fue lo que faltó para obtener los votos, Elizalde sostuvo que “yo no me voy a involucrar en ese tipo de debates, ya que lo que me corresponde como presidente del Senado es garantizar un debate ecuánime. Lo relevante es que el Senado tiene que pronunciarse respecto de los nombramientos y rechazar o aceptar las propuestas que presente el Presidente de la República (…) No es la primera vez que un nombramiento presentado por el Presidente no es ratificado por el Senado. En el gobierno de Sebastián Piñera ocurrió un hecho similar. Si no se alcanza el quorum se tiene que hacer otro proceso de nombramiento“.

Respecto a la falta de algunos senadores en la votación, indicó: “De todas maneras no creo que haya habido grandes cambios en caso de estar presentes“.

Finalmente, el parlamentario fue interrogado sobre si existió lobby de de grupos de abogados a favor de señor Morales, manifestando que “en lo que a mi respecta, no. Nosotros tenemos una regulación, en su momento se dictó un reglamento, yo di cuenta de este reglamento en la sesión de sala y todas las reuniones que se tengan en efecto, tienen que ser declaradas y transparentadas”.