Exabogada de Michelle Bachelet por propuesta del Gobierno para Fiscal Nacional: “Me parece que fue una improvisación”

Durante una nueva versión de País ADN, la ex abogada de Michelle Bachelet, Grace Smith, y actual asesora de género en la Subsecretaria de Salud, se refirió a lo que serán las elecciones de este miércoles 30 de noviembre para escoger a José Morales como jefe del Ministerio Público.

Ante la pregunta del periodista Aldo Schiappacasse: “Grace, te gusta Morales, “El sepulturero” como Fiscal Nacional?“, a lo que la asesora de género respondió: “No era mi candidato, Marta Herrera era mi candidata en la quina que conformó la Corte Suprema“.

Smith catalogó la propuesta del Ejecutivo como un acto improvisado y criticó la capacidad del Minju para instalar el nombre de la cartera, considerando que este se tomó mucho tiempo para proponer a José Morales, que no era del total agrado del oficialismo. “Haber optado por un candidato que no era el favorito del Gobierno para destrabar el nombramiento y no cotar con los votos, me parecería un golpe duro para el Ministerio de Justicia”, comentó la abogada.

La abogada fue la defensora de la exmandataria en el juicio contra la revista Qué Pasa, por presuntas injurias graves hacia su persona por parte de cuatro periodistas del medio. Caso en el que se le ordenó a Bachelet pagar un millón 200 mil pesos a cada uno de los abogados de los comunicadores.

El oficialismo dividido

Este tema ha generado distintas opiniones dentro del Ejecutivo debido a la propuesta de José Morales, conocido como “el sepulturero” debido a sus medidas como el cierre de casos polémicos como el caso Cascadas, la colusión de las farmacias y el caso de soborno de LATAM. “En mi opinión personal, acá se hizo una concesión que no comparto y eso ha generado críticas desde las alianzas de gobierno”, puntualizó.

Por el contrario, Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar, quien también se encontraba en el espacio, tuvo una opinión distinta y consideró la acción del Gobierno como algo estratégico: “Yo no diría que fue una improvisación, creo aquí hubo una táctica para evitar mayores flancos políticos con el Senado en un contexto de otras prioridades en la agenda legislativa del Gobierno”.

La votación de mañana decidirá a quien será el sucesor de Jorge Abbott, quien ha tenido una gestión no exenta de críticas como las clases de ética en el caso Penta hacia los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Para esto se deberá contar con la aprobación de 2/3 del Senado.