Jorge Sharp afirma que paro de camioneros está relacionado con “la estrategia de paralización legislativa orquestada por la derecha”

Pese a existir un acuerdo firmado con el Gobierno y con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, el paro de camioneros en el país continúa. Es más, este jueves algunas vías de la Ruta 5 amanecieron cortadas por parte del gremio de transportista, afectado a la región de Valparaíso.

Bajo ese contexto, el alcalde de la comuna puerto, Jorge Sharp, conversó con Radio Concierto y afirmó estar “indignado” por la situación.

“Aquí no es que no haya habido una respuesta por parte del Gobierno, hay 1.500 millones de dólares puestos sobre la mesa. 1.500 millones dólares, la delegada presidencial Sofía González hacía el cálculo y me decía que eso es equivalente a 10 centros médicos de media complejidad en Chile, es una barbaridad de plata”, expresó el jefe comunal.

Paralizaciones “sin justificación”

Pese a existir demandas por el precio de combustibles y seguridad, Jorge Sharp expuso que para él el paro de camioneros tiene otra intención: “Profundizar la crisis política, económica y social que hay en el país. Estas paralizaciones que no tiene justificación. Además, hay sectores políticos que están echándole palos a la fogata para que esto se siga encendiendo”.

“Ayer el Partido Republicano fue muy claro en eso en un punto de prensa en el Congreso, donde abiertamente apoyó esta acción ilegal que paraliza la economía, la libre circulación y el tránsito de servicios esenciales”, agregó.

“El silencio de la derecha frente a este paro es muy grave. Todos los sectores políticos han salido a rechazarlo con mucha claridad, salvo los timoneles de la derecha. Sería bueno pedirle cuentas a la derecha por lo que está sucediendo”, continuó el jefe comunal.

“Estrategia de paralización legislativa”

Pero Jorge Sharp fue más allá y arremetió contra los partidos de oposición que llevan adelante vetos en 13 presidencias de comisiones de la Cámara.

“La estrategia de paralización de la administración legislativa está orquestada por la vieja derecha, la UDI, RN y las nuevas derechas como es el Partido de la Gente. Hoy se habla que el país tiene una serie de problemas de seguridad, de salud, de educación, en empleo, pero hoy lo que se está discutiendo son las presidencias de comisiones”, expuso el alcalde.

Consultado sobre si esta forma de actuar de la oposición es una “moneda de pago” al actual oficialismo por su comportamiento frente el gobierno de Sebastián Pinera, Jorge Sharp afirmó: “Lo que importa hoy es que propuestas están sobre la mesa para poder enfrentar el momento de reorganización que vive el país”.

“A final al sistema político lo que le interesa es pasar cuentas para acá y para allá y eso a la gente la desencanta y eso no le sirve para vivir mejor”, cerró el alcalde de Valparaíso.