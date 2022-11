Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, participó de un desayuno junto a empresarios chilenos y mexicanos, luego de arribar al país azteca durante la noche del pasado martes.

En la oportunidad, el Mandatario se refirió al proceso constitucional, el cual sigue en discusión por parte de las fuerzas políticas del país, señalando que “hoy día hay plena conciencia, espero, en la gran mayoría de los actores políticos de que Chile necesita una nueva Constitución. Los motivos que nos llevaron a esta crisis social siguen vigentes”.

“Evidentemente, hay urgencias de las que como gobierno tenemos que hacernos cargo: la seguridad, el costo de la vida, la crisis de vivienda. Pero no perdamos de vista que el fortalecimiento de nuestras instituciones, no por no estar en el ojo del huracán, en medio de una crisis, deja de ser importante“, agregó.

“Por eso, desde nuestro país estamos tratando de hacernos cargo de esa promesa y tener un nuevo pacto social. En este momento los diferentes partidos políticos están conversando para llegar al mejor mecanismo y llegar justamente a ese resultado”, aseguró el Jefe de Estado.

El Presidente Gabriel Boric llegó durante la noche del martes a Ciudad de México para iniciar con su visita oficial y de trabajo en la capital de la República de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que se cancelara la cumbre de la Alianza del Pacífico.