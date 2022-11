El diputado liberal Vlado Mirosevic asumió la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de semanas de tensión y negociación, pero por sobre todo de desentendidos del acuerdo administrativo al inicio del periodo legislativo.

El exvocero del comando del Apruebo adelantó que parte de las primeras medidas que buscará implementar serán elevar las sanciones por mala conducta parlamentaria y lograr una agenda común entre oficialismo y oposición, que priorice 30 proyectos de ley y que sean de interés ciudadano. Para ello, dijo en La Tercera, y en relación al ambiente en la Cámara baja, dijo: “Hay que reivindicar la convivencia democrática. Es un desafío que me lo tomo de manera muy personal. No podemos permitir que el Congreso se transforme en la casa de las barras bravas”.

Para lograrlo, agregó después, consultado también por el episodio con el diputado René Alinco, agregó: “Yo voy a ser duro para que se recomponga la convivencia democrática dentro del hemiciclo. Ese fue el eje central de mi discurso. ¿Qué he visto hasta ahora? Hemos normalizado las actitudes que insultan, que agreden, que interrumpen, que no escuchan, incluso que golpean físicamente. A los jefes de comité les dije que no nos acostumbremos a esto. Nos hemos ido quedando callados y las barras bravas han tomado terreno. Esto va a traer enfrentamientos. Esta tarea va a ser difícil, va a haber gente que me va a hacer la guerra. ¿Me va a traer costos a nivel personal? Sí. Aquí va a haber gente sancionada probablemente de pe a pa. No estoy diciendo que un grupo de izquierda o de derecha, no. Las sanciones van a ser parejas. Espero apoyar a la Comisión de Ética en todo lo que pueda”.

En relación al trabajo con la oposición y las opiniones que el presidente de la Cámara tiene de ellos, señaló: “En la derecha hay gente buena y no creo que todos sean populistas ni autoritarios. El autoritarismo no iba dirigido para aquella derecha razonable con la que se puede conversar. Respecto de los populistas y los autoritarios, mi deber es enfrentarme a ellos, como cualquier liberal o demócrata. Además, populistas y autoritarios también hay de izquierda”.