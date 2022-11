Partido de la Gente expulsa de la bancada a Francisco Pulgar y sanciona a otros tres diputados

Sigue la polémica en el Partido de la Gente. Todo se originó cuando los diputados de la bancada Francisco Pulgar, Rubén Oyarzo y Karen Medina, votaron por Vlado Mirosevic, para que liderara la Cámara Baja. Mientras que Gaspar Rivas se abstuvo de esta votación. Una situación que generó un conflicto en la interna del Partido de la Gente, lo que conllevó la expulsión de uno de estos y tres sancionados.

Fue, justamente, el diputado independiente Francisco Pulgar, quien fue expulsado de la bancada y quien habló con la prensa al respecto. “Dar cuenta a toda la opinión pública, a los adherentes, de la gente del PDG, pero sobre todo aquella gente que me conoce por mi trabajo en la región del Maule, que mi condición de independiente en la bancada del PDG… He sido expulsado“, dijo.

“Aplicando un reglamento interno de ellos. Y con esto, pasando a llevar, incumpliendo el artículo 43 del mismo reglamento. Donde da cuenta de que para que un miembro sea expulsado, tiene que existir unanimidad. Eso no se cumplió“, complementó después, para referirse a que su salida de la bancada se decidió con 5 votos contra 4 en contra.

En la ocasión, también agradeció a los diputados que lo acompañaron al momento de anunciar su fin de su permanencia en la bancada del PDG. “Yo agradezco el apoyo que han tenido mis colegas Gaspar Rivas, Karen Medina y Rubén Oyarzo, respecto a mi situación“, afirmó.

El diputado Arroyo pidió la expulsión de Pulgar de la bancada

Más adelante, el diputado independiente por el distrito 17, recalcó que siempre insistió que iba a respetar el acuerdo administrativo con el oficialismo. “Siempre, desde un principio, dije que iba a respetar el acuerdo y nunca me iba a sumar a votaciones en bloque. Eso me dijeron que sí me lo iban a respetar, pero el tiempo dijo otra cosa. Es un hecho lamentable”, expuso.

Tras ello, Pulgar mencionó quién pidió su salida de la bancada del PDG. “Lo que pasa es que la jefatura, a petición del diputado Roberto Arroyo, del Biobío, fue él quien el 7 de noviembre hizo una solicitud de expulsión hacia mi persona. Tema que nunca me fue notificado. Esto lo acabo de saber. Así como también otras sanciones a mis colegas, quienes están conmigo hoy día”, indicó.

Por último, señaló que seguirá en sus funciones sin verse perjudicado por este último caso. “Vuelvo a insistir, es un hecho lamentable, pero, siempre lo digo: todo mal tiene dos remedios, tiempo y silencio“, expresó.

Los tres diputados del PDG sancionados

Al poco tiempo de conocer la votación, en la que salió electo el diputado Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara, Franco Parisi y otros liderazgos del Partido de la Gente pidieron sanciones contra los congresistas involucrados. Así, además de la expulsión de Pulgar, fueron sancionados Rubén Oyarzo, Karen Medina y Gaspar Rivas.

“Lo que pasa es que no está notificada. Piden solamente sanción, inespecífica. No lo alcanzamos a discutir, así que quedó incierto, porque no terminamos la reunión“, fue lo único que la diputada Karen Medina alcanzó a declarar al respecto.

Sin embargo, estos tres diputados se encontrarían en reflexión sobre su permanencia en la bancada del Partido de la Gente.