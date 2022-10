Camila Flores: “He visto muy perdido a nuestro sector con la negociación constitucional”

La diputada Camila Flores es una de las voces críticas a continuar con un proceso constituyente dentro de la derecha. La representante del distrito 6, cree que no es necesaria una nueva constitución y que los problemas de la gente son solucionables con reformas a la actual carta magna.

Camila Flores piensa que la oposición ha estado bailando al ritmo puesto desde La Moneda, y dice que “esa es una crítica transversal que hicimos muchos parlamentarios, porque las elecciones fueron el domingo 4 y ya algunos el lunes 5 querían ir a La Moneda sin haber procesado nuestro triunfo. Así que por cierto que se apresuraron. Algunos con ansiedad tremenda de figuración“.

En entrevista con La Tercera, muestra serias diferencias con la directiva de Renovación Nacional, asegurando que “la gran mayoría en nuestro sector político apoya un plebiscito de entrada para consultarles a los chilenos, por un lado, si quieren o no una nueva Constitución, y, por otro lado, si quieren una nueva Constitución, cuál es el mecanismo. El sector no se ha cerrado a esa opción y tiene que estar presente sin lugar a dudas“.

La diputada se muestra favorable a un plebiscito de salida, y sobre esto dice que “los problemas o las divergencias que se generen en democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Y por eso es importante preguntarle a la gente. En lo personal, creo que no es necesario tener al país en una incertidumbre de meses, un año o quizás más para tener una nueva Constitución. Eso genera incertidumbre”.

“Me parece iluso”

En esta línea, frente a las críticas que pudieran surgir, por no cumplir con la palabra empeñada de generar una nueva constitución, Flores considera que el principal problema es que “la izquierda nos va a estar enrostrando el tema de la Constitución“, pero asegura que “la izquierda siempre va a tener algo para enrostrarnos y estar dándoles el gusto a ellos para que, en el fondo, no tengan argumento en nuestra contra me parece iluso“.

Finalmente, la diputada por la región de Valparaíso evalúa que “más que para Chile Vamos esta es una misión para la política en general. Acá son todos los que tienen que hacer sacrificios y dar muestras en ceder en algunas temáticas. Que el proceso en general no termine bien va a generar un daño a la política en términos generales”.