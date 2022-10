Presidente Boric en Sofofa: “Tenemos que centrarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”

Este miércoles por la noche, se realizó el Encuentro Anual de la Industria 2022, evento que organiza la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y que no se efectuaba de manera presencial desde el estallido social.

En la ocasión, el presidente de la Sofofa, Richard von Appen, habló del proceso constitucional y el rol que debiera tener el Congreso Nacional en la materia.

Entre las autoridades invitadas estuvo el Presidente Gabriel Boric, quien salió al paso de las palabras de Richard von Appen, haciendo un análisis previo de la situación en la que se encuentra el país.

“Como han planteado en muchas reflexiones de los últimos días, a propósito de los tres años del estallido social, acá no se trata de encontrar explicaciones uni causales, tenemos que abrir la cabeza, valorar todo lo bueno que hemos construido, que ha sido el esfuerzo de varias generaciones”, partió diciendo.

Agregó el mandatario que “en definitiva, no se trata de decir que estuvo todo mal, o solo estuvo todo bien, tenemos que buscar el ancho camino del medio, que nos permita reconocer nuestros desafíos pendientes y trabajar en conjunto para superarlos”, dijo.

Gabriel Boric y el proceso constitucional

Sobre los desafíos que se vienen por delante, en especial por el proceso constitucional, el Presidente Boric sostuvo que “si hoy día, el sector político que se atribuye el rechazo, en particular la derecha, cree que en los últimos tres años no pasó nada y que, por lo tanto, no vale la pena tener un proceso constituyente, no vale la pena enfrentar las desigualdades que tenemos como país, no tenemos que hacer un cambio importante, estructural, en un sistema de pensiones que no da más, también vamos a estar cometiendo un error como país, como sociedad”.

“Invito a los sectores políticos que no cometamos los mismos errores para sencillamente tratar de castigar al adversario político, porque cuando nos castigamos nosotros es la señora de la población Yungay. La importancia de alejarse de dogmas inamovibles y ponernos de acuerdo, por ejemplo, en la reforma previsional y tributaria tiene un sentido de urgencia”, complementó el mandatario.

Insistió Boric en que “el estallido social fue canalizado de manera institucional, con muchas dificultades. En otros países sabemos que aquello no ha sido posible y hasta el día de hoy estoy orgulloso de que en Chile, cuando tenemos diferencias, somos capaces de resolver a través de más democracia y no de menos, pero tenemos que resolver esas diferencias y tenemos que centrarnos hoy día en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo“, sostuvo.

Respecto a las palabras del presidente de la Sofofa, Richard von Appen, el Presidente Gabriel Boric dijo que: “la seguridad es nuestra primera prioridad y por eso estamos poniendo las acciones y los recursos donde ponemos las palabras y así lo sabe la institución de Carabineros, ¿Significa eso que hay que dejar de lado el proceso de cambios institucionales? No”, esgrimió el mandatario.