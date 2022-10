“Quizás es momento de que termine la DC…”: Rincón y Goic reflexionan sobre el futuro de la Democracia Cristiana

Las militantes de la Democracia Cristiana, la senadora Ximena Rincón y la expresidenta del partido, Carolina Goic, reflexionaron sobre el futuro de la DC, esto, en medio de una crisis que vive la falange y que ha provocado la salida de algunos de sus integrantes.

Las declaraciones de las demócratas cristianas se dieron en una reunión telemática realizada el pasado sábado a las 18:00 horas, en la que participaron alrededor de 170 personas, según constató La Tercera.

¿Qué dijo la senadora?

En ese contexto, la senadora Rincón expuso que “no hemos dado entrevistas públicas del tema interno de nuestro partido, porque es una situación muy compleja” y afirmó que la DC vive “un estado sin respeto a la institucionalidad (partidaria), sin respeto a las normas”.

“Lo único que se está instalando (…) es una degradación de nuestro partido ante la opinión pública. Lamentablemente, se nos está fugando militancia y valor que se está yendo a otro espacio. Eso es tremendamente grave. No hay humildad en la conducción partidaria, no hay autocrítica”, agregó la parlamentaria.

En esa línea, Ximena Rincón comentó la salida de militantes de la DC, como por ejemplo, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien el pasado 10 de octubre presentó su renuncia oficial al partido.

“Camaradas, llega un minuto en que, al igual que en un matrimonio cuando hay violencia intrafamiliar, uno tiene que tomar decisiones, porque si no, se degrada y deja de ser una persona creíble ante la opinión pública. Nosotros lo hemos dicho con Matías (Walker), estamos en un periodo de reflexión”, señaló Rincón.

“Yo lo que les quiero pedir, con profunda fraternidad —y yo cumplí, camaradas, 40 años de militancia— que cualquiera sea la decisión que tomemos, sea acogida con fraternidad y se entienda que desde donde estemos, nuestras decisiones van a ser pensando en nuestra familia y nuestro partido. Eso, camaradas”, agregó la congresista.

Pero ojo, ya que Rincón reafirmó que ni ella, ni Matías Walker, ni Joanna Pérez “ha pensado o está pensando en irse a algún movimiento de derecha, porque no está en nuestro ADN, en nuestra esencia”.

“Se empiezan a ir camaradas”

Por su parte, la excandidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic apuntó: “Hemos sido de los partidos que tienen mayores y mejores liderazgos a lo largo del país. Perdimos uno superimportante: Claudio Orrego. A mí lo que me asusta es cuando empezamos a normalizar eso, y se empiezan a ir camaradas”.

“Quizás es momento de que termine la DC, pero lo que no podemos hacer, porque ahí sí que nuestra historia lo demanda, es terminar por cansancio, es terminar de a goteo, es que nuestra gente se vaya así”, complementó la exsenadora.

En ese sentido, Goic señaló que “si llegó el momento de una fractura dura, profunda y que quizás le hemos hecho todo el quite durante este tiempo, hagámosla en serio, pongamos la tesis sobre la mesa. O sea, honremos lo que hemos sido en la historia de Chile. Yo pienso que mi padre no me perdonaría por lo menos no tratar de hacer algo que marque un final digno para nuestro partido”.

“Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirarnos las caras con franqueza y decir qué término queremos dar o cómo enfrentamos algo que es una crisis mucho más profunda”, sumó la ex candidata presidencial de la DC.