Ministro Grau por escritos contra Carabineros: “En la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada”

Durante la jornada se reflotaron una serie de tuits del ministro de Economía, Nicolás Grau, en contra de Carabineros, provocando que desde la oposición exigieran su renuncia.

El ministro escribió entre el 2020 y el 2021 “pacos criminales y asesinos”, y que “el pueblo tiene todo el derecho a odiarles”.

El propio jefe de cartera se refirió a estos escritos, señalando que “fueron dichos en un contexto de mucha frustración” y aseguró que “es algo que no comparto en la actualidad“.

“Hay eventos concretos que ocurrieron esos días, que nos generaron molestia, frustración, pero por supuesto la forma y lo que allí está dicho es algo que yo no comparto en la actualidad“, manifestó el ministro desde Valdivia.

“Uno es lo que es”

Consultado por su actual opinión de la institución, dijo que carabineros “es muy importante para el país, para las personas en su día a día. Es importante que ejerzan su labor, respetando los derechos humanos y cuidando la vida de las personas”.

Nicolás Grau también señaló que sus dichos “no contribuye al futuro, creo que es muy importante que como Gobierno contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país y eso parte por supuesto por respaldar la función de Carabineros“.

Además, explicó que borró los comentarios escritos en Twitter, pese a que es algo que no suele hacer, ya que “uno es lo que es”, pero “uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado, pero entiendo que en la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada y por eso he tomado esa decisión”, expresó.