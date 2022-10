Franco Parisi vivió un tenso momento en televisión y se defiende ante las críticas asegurando que sí puede viajar a Chile

Uno de los rostros principales del Partido de la Gente, Franco Parisi, vivió un tenso momento en televisión al recibir duras críticas por no haber viajado a Chile ni siquiera en el periodo de su campaña presidencial.

El excandidato a La Moneda asistió de manera virtual (videollamada) al programa Sin Filtros. Hay que recordar que se encuentra radicado en Estados Unidos.

Bajo este mismo punto es que ha recibido variados cuestionamientos, ya que no ha pisado suelo nacional siendo un ‘líder’ político. Además, se le apunta un trasfondo de problemas legales que supuestamente le impediría viajar.

Hay que recordar que hace un tiempo salió a la luz una demanda en su contra por pensiones de alimentos impagas. De esta manera, al llegar a Chile, podría verse imposibilitado de volver a salir.

La discusión

En este contexto es que llegaron nuevas críticas por parte de Cecilia Valdés, secretaria nacional de la DC, con quien Parisi mantuvo una discusión en vivo donde intercambiaron más que argumentos políticos.

El líder del PDG cuestionó el acuerdo que busca que la diputada Karol Cariola (PC) llegue a la presidenta de la Cámara Baja. Además, aseguró que hará “todo lo posible” para que eso no ocurra. Todo esto vía telemática.

Valdés intervino apuntando que “una de las cosas que tiene mal a la política es no cumplir las palabras”, asegurando que “eso no tiene justificación”.

Emplazamientos

Así fueron enfrascándose en la discusión, hasta que la secretaria de la DC dijo: “usted se está refiriendo a mi partido, usted que es de otro partido y ni siquiera está aquí presente en este país“. Ante lo que el economista respondió “¿Cómo que no? Estoy virtualmente presente. Modernícese“.

Retomando las declaraciones y acusaciones cruzadas de índole político, Cecilia replicó nuevamente apelando a los presuntos problemas del excandidato presidencial.

“A usted, alguien que no puede pisar el suelo de Chile porque tiene algunos problemas, no le voy a permitir que se refiera a mi partido en términos internos“.

La reacción de Franco Parisi ante un nuevo y claro cuestionamiento del por qué no podría viajar a Chile esta vez fue clara, asegurando que eso es “mentira” y que “si lo puedo pisar -el suelo nacional-“.

“Si usted quiere hacer un juicio de valor de eso, no le corresponde, así como yo no tengo que decir ‘mira, ¿Por qué el PDG tiene un presidente virtual que no existe?’. No puedo decir eso, porque ustedes definen quien los dirige”, complementó Valdés a la discusión política y de ataques cruzados.

Alta tensión en #SinFiltros por cruce entre @CeciliaValdes y @Parisi_oficial: "El PDG tiene un presidente de partido virtual, que no existe".

(parte 1) pic.twitter.com/jHJWGU5DNI — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) October 13, 2022