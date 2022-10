Checho Hirane se llena de críticas por alusión a un posible golpe de Estado

El conductor de radio Sergio “Checho” Hirane se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter, luego de unas polémicas declaraciones sobre un posible golpe de Estado al gobierno de Gabriel Boric.

El comunicador recibió el llamado de un seguidor de su programa, donde este le señalaba que “la solución de este país va a tener que ser la misma de hace 50 años atrás, o si no, no hay nada que hacer, este país se fue a la cresta”.

En respuesta a esto, Hirane dijo que “he escuchado harta gente decir eso, que la única solución es un golpe de Estado, ojalá, ojalá que no sea la única solución, ojalá que encontremos una salida democrática, pero yo la veo muy difícil“.

“El joven ahí decía que el Presidente o ha condenado la violencia de los estudiantes contra los militares, y cómo la va a condenar si el mismo increpó a un militar en Plaza Italia, lo que pasa es que tenemos mala memoria. Él era uno de estos estudiantes, no tengo ninguna evidencia de que el haya promovida la violencia como dirigente estudiantil, no lo vi tirando piedras, pero él era uno de los que incitaba estos movimientos, sabiendo que terminaban en violencia”, agregó el humorista.

Hirane siguió su comentario hablando directamente de las fuerzas armadas, afirmando que “Les tengo malas noticias, los militares pasarán muchos años antes de que estén dispuestos a intervenir nuevamente. Después de 50 años, no hay ningún militar que no haya estado en servicio activo durante el régimen militar, que no haya pasado por tribunales, ninguno”.

Finalmente, el conductor radial afirmó que “por ningún motivo, tendrían que estar cayéndose a pedazos el país para que los militares, por iniciativa propia, intervengan”.

Sergio "Checho" Hirane no se detiene ante nada. Hoy, con total soltura de cuerpo y ante la mirada inexpresiva de Max Colodro, nos dice "ojalá un golpe de Estado no sea la única solución a este gobierno". Vaya carajo que es este señor y su radio. pic.twitter.com/eFlVtIxM9z — Javier Castillo J. (@javcasjar) October 7, 2022

Los comentarios de Hirane encendieron las redes sociales, donde el comunicador fue tratado con todo tipo de adjetivos por esbozar la idea de un nuevo quiebre democrático en el país. En redes también apuntaron contra el comentarista Max Colodro, quien acompañaba en el programa al humorista, y solo se remitió a asentir con la cabeza.