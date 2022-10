Encuesta Cadem: Aprobación al Presidente Boric cae cuatro puntos y queda en 35%

Este domingo se dio a conocer una nueva encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de septiembre, donde se constató una disminución de cuatro puntos en la aprobación de la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Frente a la consulta de sí se aprueba o no la gestión del Gabriel Boric al frente de La Moneda: un 35% aprueba su gestión, un 59% la desaprueba, un 4% no aprueba ni desaprueba, y un 2% no sabe o no responde.

Esto representa una disminución en 4 puntos de la aprobación presidencial, respecto a la misma consulta realizada la semana anterior, además, registró un aumento de tres puntos en la desaprobación respecto a la misma consulta.

Según la encuestadora, septiembre aparece como su peor mes desde que asumiera el 11 de marzo, donde registro una apoyo del 48%, y un 28% de rechazo.

La encuesta se efectuó con una muestra de 705 casos, con representación en todas las regiones del país, presentando un margen de error de 1.5 puntos porcentuales al 95% de confianza.