Pancho Malo protagoniza nuevos incidentes en el ex Congreso: fue encarado por Elizalde, ingresó con acreditación de prensa y lo echaron

Una tensa situación se vivió en horas de la mañana de este jueves a las afueras del ex Congreso Nacional, en el centro de Santiago: el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), salió del edificio para “encarar“, según señaló, a representantes del autodenominado “Team Patriota”, liderados por el ex barrista Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo”.

Recordemos que la última aparición del grupo de violentistas fue un amedrentamiento en contra del timonel de la UDI, Javier Macaya, para luego encarar a personeros de Chile Vamos, entre ellos la secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann.

Primer round: Pancho Malo vs Álvaro Elizalde

Registros audiovisuales consignaron el encuentro entre Muñoz, Elizalde y otra mujer del mismo grupo. En ellos, el líder del Team Patriota afirma que “no somos violentos. No hemos quemado, no hemos saqueado, nada”. Ante esto, el senador socialista señala que también amedrentaron a la senadora independiente Fabiola Campillai, a lo que Malo respondió que fue porque “ella llamó a quemar Chile”

Elizalde, en tanto, arguyó: “Hay que ser empático con la otra persona. Entonces yo salí a escucharlo, entiendo su punto de vista. Y con todos los que están aquí y con mucho respeto, le digo: no comparto su punto de vista, y usted tiene que entender y aceptar que yo piense distinto, porque en eso consiste la democracia. Nosotros estamos acá civilizadamente, pero alguno de sus adherentes lo único que hacen es agredir y descalificar y en eso no consiste la democracia”.

Luego de las conversaciones, el presidente de la Cámara Alta sacó conclusiones de lo vivido: “En democracia podemos pensar distinto. Por tanto, no se puede pretender imponer, a través de presiones, la forma de pensar de un grupo a quienes piensan distinto. En el Congreso nacional se expresa la diversidad de Chile. Entonces, esto de andar con megáfonos, presionar, incluso intimidar, no es el mecanismo a través del cual se resuelven las diferencias en democracia”.

Sobre los motivos que hubo detrás de su acción, explicó: “Me pareció que, como presidente del Senado, mi obligación era salir a encarar a estos grupos y dialogar con ellos. Los escuché y les di a conocer mi punto de vista. Había unos pocos que estaban bien violentos, pero la verdad, no estaban al lado. Los demás, tuvimos este diálogo. Y manifesté un punto de vista que, me parece, es de sentido común y es básico: yo tengo mis convicciones, no se las quiero imponer a nadie a través de presiones, pero no voy a aceptar que nadie me imponga sus convicciones a través de presiones. Porque eso no es democrático. Hay que dejar de lado la lógica de las barras bravas. Por el contrario, en democracia, tenemos que respetarnos”.

“En Chile tenemos que recuperar una lógica de convivencia y respeto. La lógica de barras bravas no contribuye a resolver las diferencias que tenemos. Creo que mi responsabilidad, como presidente del Senado, en representación del Congreso Nacional, lo que correspondía era encarar a este grupo y darles a entender un punto de vista básico: aprendamos a respetarnos, no es a través de las presiones que se consigan acuerdos para Chile”, cerró el socialista.

Segundo round: Pancho Malo entra al ex Congreso

Con una credencial de prensa, Francisco Muñoz entró en el ex Congreso. Desde allí, aseguró: “Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo acá. Lo rechazamos categóricamente. Si acá se impone a la fuerza un plebiscito, porque eso es lo que se intenta hacer, obviamente lo vamos a rechazar”.

“Todo lo que se imponga acá, porque van a pasar por arriba de la Constitución, tiene que ser democrático. Chile Vamos quiere capitalizar el rechazo para las municipales. El llamado del rechazo es a no votar por Chile Vamos en las municipales”, añadió hacia el final, antes que lo sacaran del edificio.