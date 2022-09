“Team Patriota” liderado por “Pancho Malo” se manifiesta nuevamente fuera de la UDI: acusan a Javier Macaya de “matonaje comunicacional”

Durante este martes el denominado “Team Patriota”, liderado por Francisco Muñoz, también conocido como “Pancho Malo”, se manifestó nuevamente en las afueras de la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en Providencia.

Esta concentración se suma a una serie de actos de presión realizados por la agrupación, quienes se han manifestado en contra de diversas autoridades del gremialismo, debido a su negativa para continuar con el proceso constitucional, tras el contundente triunfo del Rechazo en el Plebiscito del 4 de septiembre.

¿Qué dijo Francisco Muñoz?

En esa línea, Francisco Muñoz compartió en redes sociales un registro de la manifestación realizada en la UDI, en los cuales se afirma que el “Team Patriota” conversó con militantes del gremialismo, ya que “el problema no es con ellos, el problema es con la cúpula que dirige Javier Macaya (presidente del partido)”.

“Senador Macaya, nosotros los chilenos no creemos en sus predicciones, y recién nos enteramos que se dedica al tarot. El 2019 impusieron una cocina política que costó 85 mil millones a los chilenos y que fue un fracaso”, indicó el exlíder de la Garra Blanca.

“La urgencia que usted desea instalar en los medios de comunicación es una falacia, la misma familia que usted no tiene mandato del 62%, Chile Vamos tiene una representación mínima en relación a la gran votación que rechazó la nueva Constitución”, continuó el representante del “Team Patriota”.

“La Constitución se tiene que cumplir”

En esa línea, Muñoz afirmó: “Los chilenos no queremos más experimentos políticos a costa de los contribuyentes, la Constitución se respeta o no, no es a medias tintas, y el artículo 142 lo tienen que respetar les guste o no”.

“No nos amedrentan, no nos intimida su matonaje comunicacional senador Macaya, el periodismo está sirviendo a la casta política y no a los ciudadanos comunes. La ley se tiene que cumplir, la Constitución se tiene que cumplir”, complementó.

Finalmente, el líder del “Team Patriota” apuntó sus dichos a Chile Vamos y afirmó: “Chile vive momentos complejos de seguridad porque ustedes, Chile Vamos, cuando fueron gobierno abandonaron La Araucanía, el norte del país”.

“Ahora quieren aparecer como los mesías, que van a marcar el camino que Chile necesita, no señores, no les creemos. Es Rechazo y punto”, cerró Francisco Muñoz.

Seguimos a paso firme en la defensa de la Constitución y el Art 142. Las “predicciones” de @javiermacaya y @chahuan ya fracasaron el 2019 y costaron 80 mil millones. Ustedes no tienen mandato del 62% y su matonaje comunicacional nos fortalece. #ElRechazoContraChileVamos pic.twitter.com/no51y3Lxhm — Francisco Muñoz 🎙 (@FcoMunoz_TP) September 27, 2022