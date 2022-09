Mario Desbordes sale en defensa del embajador en España por polémica foto: “Me parece una exageración”

Una publicación en Instagram de la pareja del embajador de Chile en España, Javier Velasco, desató la polémica en el mundo político, al punto en que la canciller, Antonia Urrejola, se comunicó con el diplomático para hacerle una llamada al orden y la prudencia.

La propia Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que el llamado fue ordenado por el propio Presidente de la República.

Una de las pocas voces que no han condenado la fotografía del embajador tocando los pies de su pareja en un automóvil y que defendió lo sucedido fue el ex candidato presidencial de RN, Mario Desbordes.

El exministro de Defensa utilizó sus redes sociales para compartir su parecer sobre el hecho, donde comenzó aclarando que “fui muy crítico con los comentarios del embajador sobre los últimos 30 años de historia de Chile”.

“Ahora, hacer un escándalo por esta foto me parece una exageración. Un momento de relajo, sin ninguna connotación negativa, de verdad, no veo dónde está la falta“, complementó el ex timonel de Renovación Nacional.