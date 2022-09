Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa: “Los municipios estamos a disposición para apoyar este proceso constituyente”

Este martes, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), conversó con el programa de actualidad política de ADN, espacio en el que se refirió a los conciertos que ha recibido el Estadio Nacional en la comunca del oriente de la capital.

No obstante, la autoridad local también fue consultada sobre las reuniones de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) con los presidentes del Congreso para la continuidad del proceso constituyente y el rol de los alcaldes y municipios en la difusión de la discusión constitucional.

Respecto de los conciertos y dado el intento de avalancha que se vivió afuera del recital de Daddy Yankee en Chile, Ríos señaló que “desde muy temprano en la mañana estamos monitoreando la situación donde, claro, hay personas que están acampando en las inmediaciones”.

“Se tomó la decisión de hacer un cierre más grande con vehículos para justamente intentar evitar cualquier tipo de intento de ingresar al estadio sin entrada, se está trabajando en eso. En este momento no estoy con la información al minuto, pero se está monitoreando y por supuesto vamos a estar atentos a cualquier situación que requiera más apoyo sobre todo de la fuerza pública si es necesario”, añadió.

Reunión de alcaldes con el Congreso

Consultada sobre la reunión de los alcaldes y alcaldesas con los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado y si desde la AMUCH tienen alguna propuesta, la edil de Ñuñoa sostuvo que “esto viene de, para hacer un poquito de historia, el 2019 cuando se da el estallido y esta gran convulsión social los alcaldes de ese momento a través de la AMUCH tuvieron la capacidad de articular y proponer al país una consulta ciudadana que fue catalizadora, pavimentó el camino para el acuerdo del 15 de noviembre”.

“Lamentablemente, después de ese episodio, que fue bien virtuoso, los municipios quedamos fuera del proceso de manera formal. Y bueno, uno puede tener muchas lecturas del por qué pasó lo que pasó en torno al resultado y del borrador de la nueva Constitución que finalmente se rechazó”, mencionó Ríos.

La líder comunal aseguró que “una de las cosas en las que hemos tenido consenso en las conversaciones es que la participación masiva, amplia, quedó muy relegada y solamente llegamos al final con un ‘si’ o un ‘no’ frente a un borrador completo“.

“Hay un tema de diseño en el cual se podrían haber diseñado algunas herramientas distintas, quizás de los cabildos que son mucho más de nicho, de públicos más pequeños, pero iniciativas de gran alcance que pudiesen haber alimentado este proceso, independiente de la opinión que uno tenga”, añadió la alcaldesa.

“Ahora, en vista de este nuevo proceso que se está fraguando, esperamos que el Congreso, que hoy día tiene la palabra en esto, los alcaldes y alcaldesas a través de la asociación, hemos venido a decir que los municipios estamos a disposición de apoyar este proceso“, declaró.

La autoridad dijo que “estamos en un momento de incertidumbre muy grande, de mucha urgencia en términos de aperturas económicas. Hay un escenario complejo que se vislumbra sobre todo el próximo año, y temas de fondo que no han logrado solucionarse desde el 2019 en adelante“.

“Pero estas urgencias no pueden hacer que perdamos la oportunidad de ir a temas más de fondo y más de largo plazo que son los que se abordan en una Constitución. Nos ponemos a disposición para informar y no tener ningún tipo de problema que tuvimos, sobre todo en la última campaña del plebiscito con Contraloría… No estuvimos de acuerdo en el mundo municipal“, aseguró la política de RD.

“Para un diseño de un nuevo proceso que se pueda contar con las capacidades municipales. Para apoyar un proceso de todas las instituciones deberíamos poner de nuestra parte y también para poner ciertas reglas. Que la ciudadanía esté tranquila cuando los municipios entregan información, lo van a hacer con transparencia, con probidad, sin sesgos y contribuyendo al debate, no con fines proselitistas”, concluyó.