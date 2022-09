Presidente Boric reflexiona sobre el triunfo del Rechazo y afirma que “tendremos que ir más lento” para tener una nueva Constitución

Durante su visita de Estado a Nueva York, el Presidente Gabriel Boric grabó una entrevista con la cadena televisiva CNN International, en donde habló diversos temas, incluido el triunfo del Rechazo en el Plebiscito Constitucional del pasado 4 de septiembre.

La periodista a cargo de la conversación, Christiane Amanpour adelantó en redes sociales parte del diálogo que sostuvo con el Mandatario, en donde se incluyó una reflexión sobre el auge de los liderazgos de izquierda en Latinoamérica.

En esa línea, el Presidente Boric señaló que esta alza se enmarca en “crisis en paralelo: el covid y la crisis económica que ocurre desde entonces, pero también la necesidad de la gente de más justicia e igualdad que no ha provisto el mercado y las ideas que tienen las alas de la derecha que, tienden a pensar que solo si a las grandes empresas les va bien, a todos nos va a ir bien. Creo que la gente está realmente cansada de eso, de ver la desigualdad que tenemos en nuestro país”.

“Los cambios no se hacen de un momento a otro”

Bajo ese contexto, el Jefe de Estado analizó el resultado del Plebiscito Constitucional y dijo: “Una de las primeras lecciones que tuvimos fue que no puedes ir más rápido que tu gente (…) El veredicto de la gente fue que querían cambios profundos, pero queriendo mantener lo que hemos ganado a través de las últimas décadas y sabemos que los cambios no se hacen de un momento a otro”

“Tendremos que ir más lento, y eso está bien, y vamos a cumplir un nuevo acuerdo para tener una nueva Constitución durante nuestro periodo y tengo certeza que lo lograremos. Va a demorar más de lo que habíamos pensado, pero eso es democracia”, añadió.

De ese modo, el líder del Gobierno continuó: “Una de las cosas que estoy más orgulloso es que en los tiempos más difíciles que Chile ha experimentado en las últimas dos décadas, hemos decidido resolver nuestras diferencias con más democracia, no con menos”.

Consultado sobre las voces que afirmaban que el proyecto de nueva Constitución era “izquierdista”, el Presidente Boric respondió: “No creo que eso sea verdad, fue una Constitución construida por 2/3. Antes de eso tuvimos una gran elección que expresó eso. Se debe recordar también que tuvimos otro plebiscito donde el 80% de los chilenos dijeron ‘queremos una nueva Constitución hecha por un órgano especial electo para eso’”.

Estados Unidos y el golpe de Estado de 1973

En tanto, durante la entrevista, el Mandatario se refirió al papel que jugó Estados Unidos en el Golpe de Estado de 1973 y dijo: “Tuvo un rol importante en el derrocamiento del presidente Salvador Allende a través de la CIA y el presidente Nixon fue muy claro en estrangular la economía para generar esta situación”.

“Eso es algo que en Chile no podemos olvidar, pero también somos capaces de dar vuelta la página y entender que hoy estamos en un momento distinto (…) creo que sería bueno que EE.UU. reflexionara respecto de su conducta en el mundo y sobre si ha contribuido a mejorar la democracia o no, yo creo que no. Pero eso no puede evitar que tengamos relaciones”, complementó.

Una reflexión sobre salud mental

Asimismo, el Jefe de Estado se refirió a la salud mental y en específico al Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que padece y que ya ha hecho público con anterioridad.

“Cuando uno tiene un hueso roto, se nota y hay que realizar un tratamiento para mejorar, pero cuando se tiene una afectación de salud mental lo escondes y hay una discriminación muy grande respecto de cómo te tratan ante eso (…) la primera barrera que tenemos que superar enfrentar seriamente los problemas de salud mental es sacarlos del estigma”, esgrimió.

En ese sentido, respecto a su TOC, Gabriel Boric precisó tenerlo “absolutamente controlado, gracias a que he podido tener tratamiento y no es en absoluto inhabilitante para mis labores, ni cuando fui diputado, ni ahora como Presidente”.

“Tenemos que poder hablar de salud mental porque importa. En Chile solo el 2% del presupuesto de salud se destina a esa área porque no hemos hablado lo suficiente del tema porque se lleva muy por dentro, y en la medida en que personas que tenemos opinión pública podamos hablar libremente de esto, ayudamos también a mucha gente a sentirse mejor y a facilitar el acceso a tratamiento, no tiene que ser un tabú y no tengo problemas en hablar abiertamente de eso”, apuntó.

La relación con Taylor Swift

Finalmente, en una arista más relajada, el Presidente Gabriel Boric comentó su relación con la cantante Taylor Swift y declaró: “Yo no la conocía mucho, pero cuando la campaña (presidencial) comenzó, ella tiene un gran grupo de seguidores en Chile y me empezaron a mostrar su música, empecé a escucharla”

“No es el estilo de música que he escuchado toda mi vida, pero me pareció increíble cómo ha podido regrabar sus discos producto de la estafa que sufrió y como ha sido una inspiración para todo una generación”, cerró el Mandatario.