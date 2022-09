Acusan a Fuad Chahín de vender propiedades de la DC por menos de su precio de tasación

Hace cerca de un mes, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Felipe Delpin, interpuso una querella contra el exlíder del partido, Fuad Chahín, por administración desleal, ante la venta de tres inmuebles de la colectividad, las que habrían sido tranzadas por un precio menor al establecido por las tasaciones comerciales.

Si bien la querella fue retira en menos de 24 horas, un reportaje de Ciper retoma el tema y establece que la diferencia entre lo pago y el precio tasado sería de $1.178 millones, por tres inmuebles: uno en Macul, otro en Talagante y un tercero en La Florida.

Según la investigación, la sede partidaria de Macul fue tasada en $620 millones, pero la directiva, encabezada por Fuad Chahín la había vendido en $366 millones, es decir, $254 millones menos. Así mismo, el inmueble de Talagante fue tasado en $1.762 millones, pero que se vendió en $838 millones, es decir, $924 millones menos.

La diferencia entre las tasaciones y el precio que se cobró en las operaciones de compraventa de Macul y Talagante, suma $1.178 millones. Mientras, la venta del tercer inmueble, ubicado en La Florida, llamó la atención del Servel por la enorme comisión pagada a la corredora de propiedades encargada de la venta, la que fue de un 26%.

La casa de La Florida fue vendida en $723 millones, pero a las cuentas de la DC solo llegaron $530 millones, porque la comisión que se pagó por el corretaje fue de $193 millones. Además, el comprador del inmueble pertenecía a la misma sociedad que compró la propiedad. Por esto, los antecedentes fueron entregados a la fiscalía por parte del Servicio Electoral.

Estas ventas fueron suspendidas una vez que Carmen Frei asumió el liderazgo del partido, lo que provocó que el partido quedara con deudas por los dineros pagados por adelantado por los inmuebles de Macul y Talagante.

Respuesta de Chahín

La Florida

Chahín dijo a CIPER que “no sabía, no tenía idea. Yo tomé la decisión macro, pero no vi facturas ni glosas. Yo no firmé nunca ese cheque por $190 millones. No tengo por qué investigar a quién le estoy vendiendo (…) ¿Fue una sociedad creada para el efecto? No. ¿Fue una sociedad vinculada a algún militante del partido, a alguna persona cercana a mí? No. Entonces, no veo ninguna irregularidad de parte del partido”

Sobre la propiedad de La Florida, el expresidente de la DC dijo que “fue un gran negocio” para el partido, ya que logró cerrar el trato por un valor mucho mayor a lo sugerido por el tasador.

Talagante

Así mismo, sobre la propiedad en Talagante, donde se obtuvo una ganancia 900 millones de pesos menor a la sugerida por el tasador, Chahín señala que la venta se produjo porque “no había más oferentes y se necesitaban las lucas. Nunca nos llegó otra oferta, no teníamos otra. Era el único bien importante que nos hubiese permitido financiar la campaña presidencial, parlamentaria y de cores. Y, además, dejar una plata para pagar la casa de La Florida, porque teníamos que reponer una sede allá”.

Chahín afirmó que no supo hasta después de firmar la promesa de compraventa que uno de los compradores era Carvajal, notario con el que trabaja habitualmente la Democracia Cristiana: “No conozco al notario. Nunca lo había visto. Sé que esa es la notaría con la que trabaja el partido, pero nunca intercambiamos una palabra, no me he tomado un café. Con la señora y el archivero, menos. Tampoco sabía que el archivero estaba entre los compradores”.

Macul

Sobre la casa ubicada en Macul, que fue vendida en un 80% de su valor comercial, Chahín dicen haber actuado de manera imprudente, ya que aceptó 30 millones de pesos de forma adelantada, antes de firmar la promesa de venta. Esto, según el ex convencional, lo hizo porque debía financiar la campaña de alcaldes y gobernadores: “A lo mejor debí haber dicho ‘cagaron los candidatos’, pero eso los iba a dejar sin plata y, como presidente del partido, esa era mi responsabilidad política. Arriesgué más de la cuenta y cuando estaba renunciando lo que menos me acordé era que la promesa no estaba firmada”, señala Ciper.

El reportaje culmina con CIPER asegurando que contactó a la DC para saber si retribuiría los $30 millones que les adelantaron por la propiedad de Macul, al igual que los $116 millones que adeudan por el terreno no vendido en Talagante, pero no consiguieron respuesta.