El lunes 12 de septiembre, Daniel Stingo realizó un extenso análisis sobre el fracaso de la nueva Constitución el 4 de septiembre. El exconvencional habló contra la derecha y criticó el tipo de campaña que hizo, pero también culpó al gobierno de la derrota en el plebiscito de salida. Incluso, llegó a afirmar que “privilegiaron gobernar su periodo“.

En la oportunidad, el abogado laboralista llegó incluso a acusar a Contraloría de ponerse de lado de quienes estaban contra la propuesta constitucional de la Convención. “Frente a un Contralor General de la República abanderizado por el sector del Rechazo, el gobierno se paralizó, y lo que es peor, paralizó a sus propios funcionarios”, criticó.

Y más adelante, Daniel Stingo aseguró que el Gobierno optó “por los próximos cuatro años y no por los cuarenta años venideros. Privilegiaron gobernar su periodo dejando de lado la opción de mostrar la iniciativa de cambio más grande de la historia de Chile“.

La respuesta de Camila Vallejo

Estos comentarios del exconvencional electo por el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, llegaron a La Moneda. Y fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la encargada de referirse al respecto. En la ocasión, lejos de alimentar la polémica, la ministra decidió bajar el peso a las palabras del también conductor del matinal de La Voz de los que Sobran.

“Creo que es normal que exista mucho interés por tener la razón tras el resultado del plebiscito del domingo antepasado. Las reflexiones sobre las razones de esa derrota para el mundo del Apruebo, el análisis de los distintos factores que concurrieron, va a ser un proceso que probablemente no va a decantar ahora en lo inmediato“, señaló Camila Vallejo.

Stingo sostuvo sus dichos

Lejos de conformarse con la respuesta del Gobierno, y así dejar el asunto atrás, Daniel Stingo volvió a insistir con sus críticas. En la oportunidad, el exconvencional que salió electo por un cupo cedido por Revolución Democrática, reafirmó lo que dijo previamente en contra del Ejecutivo y el presidente Gabriel Boric.

“Yo ayudé, hice campaña, lo haría de nuevo y creo en este gobierno. Pero no me voy a quedar callado cuando creo que no hizo algo que debería haber hecho“, aseguró.

Y finalmente, Stingo se refirió a la declaración realizada por la ministra Camila Vallejo. “Muy atinado lo que dijo. Sí, es mi opinión, creo que tengo la razón, de lo contrario no lo hubiese planteado. Y mi opinión tampoco frena al gobierno para avanzar en las transformaciones y los cambios constitucionales. Me parece absolutamente atingente y atinado lo que dijo“, cerró.