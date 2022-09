El cambio de gabinete tras el plebiscito, el primero del Presidente Gabriel Boric, sigue dando que hablar: en particular, el caso del actual subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC).

Durante la jornada del domingo, en el marco de las conmemoraciones por el 11 de septiembre, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió al minuto a minuto del camino de Cataldo desde la subsecretaría de Educación a la Subdere.

Consultado por CNN, Teillier aseguró: “Hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere”.

En Radio Nuevo Mundo, Teillier profundizó más: “El Presidente, después de la ceremonia (de cambio de gabinete) me pidió que fuera a La Moneda. Él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”.

Así, el Presidente Boric le habría dicho que el rol de Cataldo en Interior era “imposible sostenerlo”, esto, por “las presiones de la derecha, porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado”.

Así las cosas, el propio Boric asumió la responsabilidad. A Teillier le habría dicho: “Yo de alguna manera tengo que ver esta situación, porque yo soy el responsable de los nombramientos”.

Ministra Tohá: “No me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente”

En horas de la mañana de este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al tema.

En conversación con Tele13 Radio, aseguró: “Obviamente no me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así. Definitivamente no entiendo cuál es la lógica”.

“El Presidente de la República, cuando organiza su gabinete, tiene toda la facultad de cambiar de opinión las veces que considere necesario, hasta que lo nombra definitivamente. Eso sucedió en este caso. He estado cerca de muchos cambios de gabinete, siempre tienen esta característica, que hay ajustes a último minuto, que se van viendo diferentes esquemas, que se analizan posibilidades, eso no tiene nada de raro. Lo extraño que fue, en medio de la fase final de estas decisiones, se terminó instalando públicamente algunos de esos diseños que el Presidente decidió armarlo de otra manera. No amerita más. Cómo el Presidente, en cambios posteriores, también es parte de sus facultades”, añadió.

Sobre lo mismo, Teillier acusó recibo del mensaje: “Le daría la razón a la ministra, me parece. Creo que hubo un error en este caso, si es que así lo considera el Presidente. Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente. No era esa la intención. Creo que no lo he hecho. Si lo ha dicho así la ministra del Interior, estoy de acuerdo con ella”-