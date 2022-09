Senador Ossandón: “Es muy importante tener una nueva Constitución para que este país empiece a funcionar”

En el marco de las reuniones sostenida por los partidos políticos en el Congreso con el objetivo de dar continuidad al proceso constituyente tras el conducente triunfo el Rechazo en el Plebiscito de Salida, este lunes ADN Hoy conversó con el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón.

Para iniciar, el parlamentario fue tajante y afirmó que “no hay ninguna posibilidad que RN no se sume a un nuevo proceso constituyente. Eso bajo ningún punto de vista”.

“Aquí hay visiones y opiniones, pero en el fondo el proceso constituyente no significa que solo tengan que venir elecciones para elegir constituyentes ahora y hacer lo mismo de la otra vez. Yo no quiero una cocina política, pero tampoco quiero un circo como la constituyente pasada”, agregó.

Bajo ese escenario, el senador RN aclaró que “lo que han dicho algunas personas de RN, de forma independiente, es que esta Convención fuera de expertos. En mi caso, yo estoy abierto a cualquier posibilidad, pero sí que tiene que haber un grado de expertise en este tema, pero democrático, participativo, paritario”.

“Algo bueno y representativo”

En cuanto a los plazos, Manuel José Ossandón señaló: “Hay algunos que están lo están tratando de apurar y otros de retrasar, calculando si les conviene o no y lo importante es que las cosas las hagamos bien, que no repitamos el mamarracho que existió, que se haga algo bueno y representativo”

Pero ojo, ya que el parlamentario expresó que “por lo que he conversado en la calle, nadie quiere ir a votar ahora. El Servel fue clarísima en decir que este año es imposible”.

En cuanto a la participación de independientes en el mecanismo que redacte la nueva Constitución, el militante RN sostuvo: “Hay que definir quiénes son los independientes, que tienen que participar, por supuesto, pero sobre qué casa, porque en el fondo aquí hay un sistema político que rige y que le da estabilidad al país”.

“Los expertos tienen que estar, pero la gente también, por tanto, hay que buscar la fórmula y eso yo creo que se va a buscar más rápido de lo que parece”, sumó.

En búsqueda de certidumbre

Sin embargo, sea cual sea el mecanismo, el senador Ossandón señaló que este proceso constituyente se debe resolver lo antes posible, “para dar certidumbre, porque el Presidente de la República está metido en un tremendo forro, en el sentido que él se metió en esto porque estaba convencido de que arrasaba el Apruebo, como Gobierno, aunque se hacen los lesos, intervienen fuerte en esta Convención que fue un desastre, entonces él no entra a un segundo tiempo, es el verdadero primer tiempo”.

“Viene una tremenda crisis económica y nosotros necesitamos certidumbre para los inversionistas y la gente que va a trabajar, entonces es muy importante tener una nueva Constitución para que este país empiece a funcionar, si no este caballero (Presidente Boric) va a repartir pobreza”, complementó.

Finalmente, respecto a una reunión llamada por el expresidente de RN, Carlos Larraín, el senador Ossandón detalló: “Hizo una ciudad en su casa, yo no fui, fueron solamente el senador Kusanovic, Castro y Carmen Gloria Aravena, yo hablé con dos de ellos y jamás pautió ni dijo nada. Yo jamás he escuchado a Carlos Larraín que no quiera una nueva Constitución.”