¿Quién es Gloria Naveillán? La diputada que dejó el Partido Republicano tras llamarlo “secta”

Este miércoles, se hizo conocida la renuncia de la diputada Gloria Naveillán al Partido Republicano. La congresista, que votó a favor del quinto retiro y que por ello fue marginada de su bancada, le puso fin a su militancia en el partido que llevó como presidenciable a José Antonio Kast.

“Me tienen fuera de la bancada en la práctica. Los castigos que me estaban aplicando todo este tiempo, que son castigos infantiles, por ejemplo, no puedo ir a almorzar con ellos, no puedo participar en los puntos de prensa con ellos…”, contó al principio la diputada por la región de La Araucanía, tras ser consultada por La Tercera.

Más adelante, la congresista, que ha defendido abiertamente a la dictadura militar de Augusto Pinochet, deslizó sus críticas contra el Partido Republicano. “Hoy día en la mañana me liberé porque la verdad es que este partido desgraciadamente funciona más como una secta y yo no estoy en política para pertenecer a una secta“, cuestionó.

Tras tratar a Cristián Valenzuela de Rasputín, profundizó en sus críticas a él y a Kast. “En la práctica, quien maneja el partido y todas las organizaciones que dependen del partido es José Antonio Kast y Cristián Valenzuela. Valenzuela es la persona que manda las pautas”, explicó Naveillán.

Ahora es parte de la bancada del PDG

Posteriormente, se refirió a la aparición del excandidato presidencial tras el triunfo del Rechazo en el domingo. “Cuando vi en la tele que subió José Antonio Kast al escenario, casi como ‘yo soy el máximo líder y toda esta votación es gracias a nosotros’… ¡Pero, por favor! No entendieron nada. Acá la gente votó porque la gente recuperó su patriotismo, su libertad y ejerció su voto libremente. Eso no es un triunfo de ningún partido político“, criticó.

Finalmente, después de renunciar al Partido Republicano, se sumará a la bancada del Partido de la Gente. “¿Por qué? Simple, porque el PDG escucha a la gente. Permite que haya diferencias de opinión, escucha la opinión de la gente y de los parlamentarios. Finalmente, no es una secta, sino que realmente es un partido político“, cerró.

Quién es Gloria Naveillán

La diputada del distrito número 22 de la región de La Araucanía es una publicista que se hizo conocida tras ser vocera de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco y por ser integrante de la Asociación para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA). Además, fue militante de la UDI y asesora de la senadora Carmen Gloria Aravena.

A su vez, es conocida por haber afirmado, tras el homicidio de Camilo Catrillanca, que él era un “maldito delincuente“, que “fue uno de los ladrones de los vehículos de las profesoras” y que se intentó “salvar la vida al maldito este que era un delincuente“, hechos por lo cuales fue llamada a declarar a Fiscalía, donde se desestimó su versión.

Igualmente, acusó al comunero mapuche Adán Huentecol de realizar un incendio de maquinarias en la comuna de Collipulli. Tras ello, el comunero se querelló en su contra por el delito de calumnias e injurias. Una acción judicial ante la cual se rechazó el sobreseimiento pedido por la defensa de la diputada y que podría incluso costarle el desafuero.

Así mismos, también fue duramente cuestionado cuando se río de una burla de Johannes Kaiser contra la diputada trans Emilia Scheneider. “Pero, ¿sabes cuál va a ser la gracia?, tú vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider“, comentó el también diputado, frente a lo cual Gloria Naveillán estalló en risas.