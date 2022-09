Presidenta del PS y proceso constituyente: “Me imagino unas elecciones en diciembre, porque hay que habilitar un proceso, buscar candidatos y hacer campaña”

Tras los resultados del Plebiscito del pasado domingo 4 de septiembre, el Gobierno junto a los partidos políticos y jefes de bancadas iniciarán conversaciones para continuar el proceso constituyente.

Una nueva Convención compuesta por expertos, con listas de independientes, o bajo listas de partidos, son parte de las iniciativas que se manejan y que se deberá definir de forma transversal en procesos de diálogos y acuerdos.

Sobre la continuidad del proceso constituyente se refirió la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien en conversación con ADN Hoy declaró que “el Presidente ayer hizo un llamado a que, en unidad, todos los partidos políticos iniciemos un diálogo para poder habilitar un nuevo proceso constitucional”.

Según expresó Vodanovic, la potestad constituyente “de acuerdo a la Constitución de 1980, está en el Congreso, por lo que son ellos quienes pueden alterar esas normas y habilitar una nueva Convención”.

“Este es un proceso del parlamento, de los partidos, de las organizaciones ciudadanas, no es un proceso del Gobierno, así lo manifestó el Presidente, y tienen que preocuparse de las reformas y proyectos de ley que impulsarán con mucho énfasis en este segundo semestre”, agregó.

Itinerario del proceso constituyente

La presidenta del PS se refirió también a los plazos para llevar adelante el proceso constituyente, tanto para las elecciones de nuevos convencionales como también el período de trabajo del nuevo órgano redactor. “Me parece que el plazo de seis meses para que la nueva Convención trabaje es acotado, pero posible“, aseguró.

Asimismo, Paulina Vodanovic sostuvo que, para este proceso, “ya tenemos un marco para trabajar, y quizás no sabemos tanto que poner en la nueva Constitución, pero sí sabemos lo que no queremos poner en un nuevo texto“, agregando que “me parece que en este caso será un poco más fácil, con otro ánimo, de consenso, de diálogo, por lo que estos seis meses de trabajo me parecen factibles”.

Por otro lado, la socialista indicó que “no hay que ir contra el sentido común. Si me dicen que pondrán para salir con el plazo en septiembre, y hacer elecciones en febrero, eso va contra el sentido común, porque en esos meses hay vacaciones“.

“Me imagino unas elecciones en diciembre, porque hay que habilitar un proceso, buscar candidatos y hacer campaña“, aseveró.

En esa línea, la jefa de partido manifestó que en esta ocasión, la ciudadanía tendrá más cuidado por quienes votar. “Yo creo que la gente estará más pendiente por quien votan. Votar por listas con personas desconocidas produjo los efectos que produjo: que llegaron personas disfrazadas, que no tenían conocimientos o respeto por las instituciones republicanas“, declaró.

Cambio de gabinete

Paulina Vodanovic también abordó el cambio de gabinete realizado por el Presidente Gabriel Boric, indicando que “el ánimo de los partidos que sustentan las coaliciones de gobierno es colaborar a la conducción política“.

“En ese contexto, sumar a dos ministras como Carolina Tohá como Ana Lya Uriarte, sin duda, serán un aporte“, aseveró.

Finalmente, la presidenta del Partido Socialista afirmó que “el Gobierno tiene que gobernar, y así lo dije el Presidente en la reunión, la vía constitucional se va a habilitar de forma paralela“.