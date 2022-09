Esta jornada el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez se refirió a la rápida salida de Nicolás Cataldo del puesto como subsecretario del Interior, quien no pudo ni ser nombrado por el Presidente debido a las presiones de la oposición, luego que reflotaran antiguos tuits de este en contra de Carabineros y cuestionaran su militancia en el mismo partido.

En este sentido, el parlamentario lanzó advertencias al Gobierno sobre su gestión y su compromiso con el programa inicial, lo que causó que miembros del oficialismo lo criticaran por sus dichos.

“Si el día de mañana esta coalición o la que viene dice ‘mire en realidad nosotros estamos contentos con este modelo, Chile funciona bien así, queremos seguir igual que en los últimos 30 años’, por favor, nosotros ahí tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda porque no es nuestro proyecto“, fueron parte de las declaraciones que hizo Núñez para Radio Pauta.

Piden que deje las amenazas y chantajes de lado

Es así como desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri criticó al senador comunista y le recomendó: “Yo llamaría al senador a actuar con lealtad al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Es inaceptable chantajear al gobierno por un cargo del Estado. Llamo al senador a dejar las amenazas de lado y comportarse con más lealtad”.

El también diputado socialista Leonardo Soto cuestionó los dichos: “No corresponde dar un ultimátum político entre partidos que somos parte de una coalición, que está sustentando este gobierno. No es el tipo de relación que debemos construir, y más, con amenazas que no tienen ningún sentido, porque no hay nada que desaliente más a la gente o que frustre más a las personas que tratar de cambiar un modelo y no hacerlo y solamente quedarse en un trabajo estéril e inútil como ha sido hasta ahora”.

Asimismo, desde el mismo bando también le llegaron críticas a Núñez, porque el diputado PC Boris Barrera, le indicó que “creemos que el cambio de gabinete tiene que ver con impulsar justamente ese programa (de gobierno) en este nuevo tiempo, como le dicen. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el Presidente y con el programa de gobierno de nuestro Presidente”.

Por último, el diputado independiente Jaime Araya (cupo PPD), emplazó a Núñez: “Parece que no entendió la lección del día domingo el senador Núñez, la gente habló bastante claro respecto de la necesidad de ir concitando consensos, creo que ahí es importante bajar los tonos (…) venir a amenazar con el chantaje creo que es propio de alguien que no ha tenido una adecuada comprensión del momento, aquí nos necesitamos todos desde el Partido Comunista al Partido Republicano”.

La réplica del diputado

Por su parte, el diputado comunista salió a aclarar sus dichos en Pauta y replicó que “el compromiso del PC con el Gobierno y liderazgo del Presidente Gabriel Boric es a toda prueba“, aludiendo específicamente a las críticas que recibió por su polémica advertencia.

“No cederemos a las presiones de la derecha“, remarcó el senador