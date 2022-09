Presidente Boric tras su primer cambio de gabinete: “Se agotó el tiempo de cuando éramos novedad”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes su primer cambio de gabinete, que comenzó con más de una hora de atraso y estuvo marcado por la emoción y la llegada de dos ministras experimentadas en el mundo político.

Los primeros minutos del discurso del Mandatario estuvieron marcados por la emoción, especialmente cuando abrazó a la saliente ministra del Interior, Izkia Siches. Tras la toma de juramento, vino la respectiva fotografía oficial, y luego el Mandatario hizo uso de la palabra.

“Duele, pero es necesario”

“Quiero que sepan que hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país”, expresó el Presidente Boric. “Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile, y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler. Y duele, pero es necesario. Es, quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Y lo vamos a sacar adelante, en conjunto”.

En esa línea, tuvo palabras para las autoridades que dejaron sus cargos. “Quiero agradecer profundamente a los ministros, ministras y subsecretarios que dejan sus cargos. Vi cotidianamente su empeño, su trabajo, su dedicación, su compromiso y convicción desde cada uno de sus espacios“, señaló.

Sobre quienes ingresan al gabinete, Boric sostuvo que “tienen una gran tarea, varias grandes tareas: necesitamos una nueva coordinación del gobierno. Quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda. Por sobre todo, enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas”.

Llamado a la cohesión

La llegada de Carolina Tohá a la jefatura de gabinete desató una ola de comentarios en redes sociales, en las que se reciclaron tuiteos de Gabriel Boric que datan de 2011, cuando era presidente de la FECH.

Sin aludir directamente a dichos comentarios, el Mandatario afirmó que “con algunos de ustedes incluso antes hemos tenido diferencias. Sin embargo, hoy día el bien mayor de Chile nos exige encontrarnos, cohesionarnos, superar esas diferencias. Y no me cabe ninguna duda que, por el compromiso que hemos conversado con cada uno de ustedes, eso lo vamos a conseguir plenamente”.

También remarcó que “el cambio de gabinete no es solo protocolar, ni para una foto. Aquí cambia también, como es evidente, el comité político, que es la conducción de nuestro gobierno”.

En ese punto, el Presidente mencionó la integración de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, al comité político. “Ha demostrado de manera clara tener la capacidad de lograr grandes acuerdos, a veces improbables, que es lo que más necesita el país en este momento”, recalcó.

“Vamos a enfrentar tareas difíciles, pero con este núcleo y con este gabinete, vamos a estar a la altura (…) este gabinete hace suyo el mandato de transformación de cambio“, subrayó Boric.

El fin del primer tiempo

Junto con recordar su programa de gobierno con foco en los cambios y reformas en favor de la población, el Presidente Gabriel Boric se permitió una reflexión en torno a las últimas semanas, enfatizando en el resultado del Plebiscito de Salida.

“Sabemos las urgencias que enfrentan las familias chilenas. Todas esas urgencias las vamos a abordar con sentido país y por cierto, y en esto quiero ser muy claro, sin dejar de lado las reformas estructurales por las cuales nos comprometimos ante el pueblo de Chile“, dijo el Presidente Boric.

Después habló del resultado del Plebiscito. “Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia, la misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana”, sostuvo.

Finalmente, el Presidente Boric resaltó que “se agotó el tiempo de sólo la esperanza, de cuando éramos novedad“. “Hoy se marca un nuevo aire, con nuevos bríos para nuestro gobierno. Como dije antes, no ha sido fácil. Pero los cambios nunca son fáciles. Confío en este equipo que me acompaña para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile con el proceso constituyente que seguirá su curso y con atender a las demandas de la ciudadanía que clama por más presencia, más respeto, más justicia y más igualdad”.