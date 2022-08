Asociación Gremial de carabineros en retiro va por el Rechazo: “Nos tiene preocupados el debilitamiento de la acción policial”

Este viernes, los miembros de la Asociación Gremial de carabineros en retiro, anunciaron junto al coordinador de No Más Víctimas, Juan Carlos Gazmuri; el actor Cristián de la Fuente, vocero del grupo Yo Apoyo a Carabineros de Chile (YAAC); Carlo Siri, dueño de la ex Fuente Alemana y otros portavoces de organizaciones civiles, que irán por la opción Rechazo en el plebiscito de nueva Constitución.

Al respecto, Eliodoro Gajardo, suboficial mayor de Carabineros en retiro y presidente del gremial de policías retirados, que reúne a lo largo del país a más de 120 mil socios, expuso estar preocupado por la propuesta de texto constitucional.

“Me siento, nos sentimos preocupados por el borrador de nueva Constitución no satisface las necesidades de la gente y nos tiene preocupado a la vez el debilitamiento de la acción policial para asegurar la paz en los barrios”, expuso el portavoz.

En esa línea, Gajardo hizo un “llamado a los familiares del servicio activo y en retiro para que rechacen esta propuesta”.

Por su parte, Dayana Pereira, viuda del cabo 2º Eugenio Nain, asesinado el 2020 en La Araucanía, señaló: “Estoy aquí para dar mi pelea y apoyar a Carabineros y que no sean mirados en menos, necesitan más apoyo”. “Por eso sigo peleando para sacar la ley Naim 2.0 por mi marido, por Carabineros y a futuro a lo mejor a mi hijo”, añadió.

Bajo esa línea, Dayana Pereira afirmó: “Necesitamos gente que apoye a Carabineros, necesitamos gente que apoye a familias de carabineros, por eso yo Rechazo, por ellos, por mi marido y a futuro nuestros hijos”.

Justicia pero venganza

En la misma tecla, Ana María Martínez, viuda del trabajador Jorge Maulén, fallecido en un ataque registrado camino a Tirúa el 2018 señaló: “Yo no sé mucho de política, no represento a ningún partido político, soy una mujer simple, dueña de casa, que lo único que busca es justicia, no quiero venganza.

“Este borrador de Constitución no me representa, ya que en él se excluyó el estado de emergencia que es muy necesario que siga en esta nueva Constitución”, apuntó.

De ese modo, Ana María Martínez expresó: “Quiero enviarle un mensaje al Presidente (Gabriel Boric): no nos sigamos convirtiendo en un país de víctimas, depende de usted frenar el terrorismo, apoye más a las víctimas y no a los victimarios”.

Un proyecto “muy peligroso”

En tanto, el actor y vocero del grupo Yo Apoyo a Carabineros de Chile, Cristián de la Fuente declaró que la propuesta nueva Constitución es riesgosa.

“Este proyecto es muy peligroso en el sentido de la seguridad, en eliminar el estado de emergencia, en debilitar a Carabineros, en proteger a los delincuentes, en que no haya una defensoría de las víctimas, pero lo más importante es que hoy debemos proteger a nuestra policía”, indicó el artista nacional.

“No podemos permitir un sistema de justicia garantista, que haya ministros de la Corte de Apelaciones que dejen en libertad a asesinos”, cerró de la Fuente.